Serie C femminile: l’Alessandria Volley non si ferma più: si qualifica in Coppa e vince in campionato

L’ Alessandria Volley del presidente Andrea La Rosa non si ferma più . Ha vinto 3 partite in 4 giorni aggiudicandosi il concentramento di Coppa Piemonte al PalaCima e vincendo in trasferta la gara di campionato. Così ora è qualificata alla ‘Final Four’ ed è 2^ in classifica a -2 dalla capolista.

Il campionato

Alessandrine vincenti in quel di San Maurizio d’Opaglio contro il Sammaborgo col punteggio di 3-1 (32-34, 25-22, 25-20, 25-21). Per la trasferta in terra novarese coach Ruscigni ha avuto a disposizione Valentina Soriani, Arianna Ferrari, Martina Fracchia, Arianna Bernagozzi, Chiara Cazzulo, Matilde Furegato, Alice Giacomin, Elisa Marku, Francesca Oberti, Alessia Falocco, Giulia Ponzano, Silvia Rinaldi e la capitana Romina Marku e, a completare lo staff, il vice Oberti, i team manager Ponzano e Bernardelli e lo scoutman Demagistris.

La classifica

Dopo 10 giornate di campionato i numeri dicono questo: Lilliput 29, Alessandria 27, Verbania 22, La Vanchiglia e Ovada 18, Issa Novara 17, Venaria 16, Sammaborgo 15, Piossasco 13, Pavic 12, Cigliano 9 (1 gara in meno), Valenza e Pianezza 4 (2 gare in meno), Igor 0 (1 gara in meno). Il prossimo appuntamento per le alessandrine sarà sabato 17 dicembre al PalaCima (20,30) contro La Vanchiglia To Play.

La Coppa

Al Palacima di Alessandria giovedì 8 dicembre si è giocato, per la seconda fase della COPPA PIEMONTE FIPAV, concentramento a 3 squadre che ha designato una delle quattro finaliste. Al termine di tre incontri ben giocati dalle contendenti a staccare il pass per le finali è stata l’Alessandria Volley. Essendo 4 i concentramenti disputati, le altre qualificate alla Final Four sono Chieri, Lilliput Settimo Torinese e Real Venaria.

L’Alessandria Volley ha battuto il Torino Play 3-0 (25-15, 25-18, 25-17), battuto anche nel secondo incontro dal Torino Volley 2-1 (21-25, 25-14, 25-20). Nel decisivo terzo incontro vittoria delle alessandrine su Torino Volley 2-1 (14-25, 25-13, 25-21).