Serie A: Sassuolo batte Lazio 1-0, decide Fadera

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Dopo la Roma, anche la Lazio cade prima del derby della Capitale. Al Mapei Stadium il Sassuolo batte 1-0 la squadra biancoceleste grazie alla rete decisiva di Fadera e conquista i primi tre punti in campionato (i primi anche di Fabio Grosso da allenatore in Serie A). E’ la seconda sconfitta stagionale dopo tre giornate invece per la formazione di Maurizio Sarri che si presenta alla stracittadina di domenica prossima con soli tre punti in classifica. Sono poche le note positive per la Lazio in un match equilibrato, che si accende al 24′ con un episodio da moviola: Vranckx entra in modo scomposto su Rovella con uno “step on foot”: l’arbitro Tremolada estrae il rosso, ma il Var lo richiama e la sanzione viene ridotta al giallo. A lasciare il campo anzitempo è proprio Rovella, recuperato in tempo dopo un acciacco rimediato in nazionale ma costretto ad uscire al 40′ a causa di un fastidio. A sette giorni dal derby contro la Roma, Sarri non rischia e inserisce Cataldi. Il primo tempo scivola via senza troppe emozioni. L’occasione più nitida dei primi 45′ è del Sassuolo. Al 27′ l’errore di Romagnoli spalanca il destro di Pinamonti, ma Provedel è bravo a leggere la conclusione sul primo palo dell’ex Genoa. L’avvio di ripresa è accompagnato da una sostituzione a testa: dentro Coulibaly per Walukiewicz per il Sassuolo; Belahyane per Dele-Bashiru per la Lazio. Al 60′ Sarri si gioca anche le carte Pedro e Dia al posto di Cancellieri e Castellanos. Forze fresche in più per una Lazio che si accende subito. Al 62′ Guendouzi crossa dalla destra, Zaccagni in tuffo di testa va a botta sicura, ma Muric in tuffo riesce a salvare la sua porta. Al 70′ però è il Sassuolo a sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di un corner Muharemovic stacca di testa e serve un assist per Fadera che da due passi (tenuto in gioco da Zaccagni) corregge in rete col ginocchio. Sarri aumenta il peso offensivo all’80’ inserendo Isaksen (all’esordio stagionale dopo la mononucleosi) al posto di Guendouzi. L’assedio finale (con Provedel in area a saltare) non basta per superare il muro neroverde. Il Sassuolo festeggia i primi tre punti in campionato e aggancia proprio i biancocelesti in classifica.

– foto Image –

(ITALPRESS).