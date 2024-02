In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Ernesto Breda’ di Sesto San Giovanni.

Con la classifica attuale sarebbero entrambe retrocesse. L’Alessandria perché l’ultimo posto assegna direttamente la serie D, la Pro Sesto perché è staccata di 11 punti dalla quintultima, la Pergolettese (30 punti), che dovrebbe incontrare nei playout. Ma il regolamento dice che, se il distacco è superiore agli 8 punti, non si gioca. La penultima retrocede e la quintultima è salva.

Si giocherà alla morte, ovviamente per vincere. E a chi conviene di più?

Alla Pro Sesto, perché vincendo salirebbe a 22 punti, -8 dalla Pergo, e a parità di partite disputate potrebbe giocarsi lo spareggio.

Per i grigi, invece, chiusi nel silenzio stampa, completamente isolati per trovare il massimo della concentrazione, sarebbe molto più difficile, perché ridurrebbe il distacco dalla Pro Sesto, ma resterebbero lontanissimi dalle altre.

Questi conti, però, vanno fatti a fine campionato: mancano 11 turni e può succedere ancora di tutto. Ovviamente.

Squadre

PRO SESTO – È penultima con 19 punti (3 vinte, 10 pari, 13 perse, reti 14-28). Ha il 2° peggior attacco del girone. Arriva da 2 sconfitte di fila senza segnare e non vince da 12 gare. L’allenatore Massimo Paci (45, dalla 23^ ha sostituito Parravicini), ha fatto 2 punti e 1 gol in 4 partite e gioca col 3-5-2 . Miglior marcatore Bruschi (4).

ALESSANDRIA – È ultima con 14 punti (-1) dopo 3 vinte, 6 pari, 17 perse, gol 13-31. Ha il peggior attacco del girone. Viene da 3 sconfitte consecutive, non segna da 2 e non vince da 13 turni. Il tecnico Marco Banchini (43), dal suo rientro alla 1^ di ritorno, ha fatto 1 punto e 1 gol in 7 gare e gioca sempre 3-5-2. Squalificato Fiumanò. Miglior marcatore Gazoul (4).

Precedenti

Sono 29, dal 1948 a oggi, di cui 4 in B e il resto in C. Il bilancio vede in netto vantaggio i grigi: 12-9 le vittorie, 8 pareggi, gol 43-25. Al ‘Breda’ l’Alessandria ha vinto 2 delle ultime 3 sfide giocate, ma la gara di andata al ‘Mocca’ finì 2-0 per la Pro (44′ autogol Rota, 77′ Barranca). (dati Museo Grigio)

Giudici di gara

Arbitro: Domenico Mirabella (NA)

Assistenti: Michele Rispoli (Locri) – Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto)

4° ufficiale: Manuel Marchetti (AQ)

Precedenti dell’arbitro

Uno solo: Fermana-AL 0-0. Il signor Mirabella, al 3° anno in serie C, ha diretto 35 gare in categoria.