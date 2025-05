Basket, il ct Pozzecco: “Chi non può venire in Nazionale soffre”

BOLOGNA (ITALPRESS) – “L’estate passata chi non ha potuto esserci ha sofferto e io ho sofferto per loro. Al di là del mero calcolo cestistico che riguarda i risultati, percepisco che non vedono l’ora di venire e, quando non possono farlo, soffrono. Mi auguro che possano regalarsi questa soddisfazione”. Così il ct dell’Italbasket Gianmarco Pozzecco sui giocatori nel giro della Nazionale, in vista dell’estate intensa che attende gli azzurri e che porterà agli Europei in programma da fine agosto. mf/glb/gtr

