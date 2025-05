Giro d’Italia: Plapp vince l’8^ tappa, Diego Ulissi nuova maglia rosa

CASTELRAIMONDO (ITALPRESS) – E’ di Luke Plapp l’ottava tappa del Giro d’Italia 2025, la Giulianova-Castelraimondo di 197 km. L’australiano del Team Jayco AlUla coglie di sopresa i suoi compagni di fuga con uno scatto ai 45 km dall’arrivo, si avvantaggia nella lunga discesa e non viene poi più ripreso, conquistando così la sua prima vittoria in carriera al Giro. Sul podio anche l’olandese Wilco Kelderman (Team Visma-Lease a Bike) e la nuova maglia rosa Diego Ulissi (XDS Astana), mentre al quarto posto si è piazzato lo spagnolo Igor Arrieta (UAE Team Emirates-XRG). Frazione impegnativa e ricca di saliscendi, caratterizzata da una fuga che contava inizialmente ben venti corridori e in cui i big hanno deciso di rimanere a guardare. Ne approfitta alla fine il veterano Ulissi, che a 35 anni si regala la soddisfazione potersi presentare domani in rosa alla partenza da Gubbio. Il gruppo di Primoz Roglic arriva infatti al traguardo con quasi cinque minuti di ritardo, permettendo al veterano ciclista nativo di Cecina di diventare il nuovo leader della generale davanti al comapagno di squadra Lorenzo Fortunato e allo sloveno della Red Bull-Bora-Hansgrohe.

