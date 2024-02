Fra Perugia e Juve Next Gen una sfida playoff: bianconeri in serie positiva da 10 turni

In campo oggi alle 16.15 allo stadio ’Renato Curi’ di Perugia.

Una partita dal grande fascino, vista la classifica di 2 squadre probabili protagoniste degli spareggi-promozione di fine stagione. La quarta, il Perugia, con ambizioni di promozione, ospita l’ottava, la Juventus Next Gen, fucina di giovani talenti con prospettiva prima squadra.

I grifoni hanno l’allenatore più giovane d’Italia, il 33enne Formisano, approdato in panca poco prima di Natale.

Le giovani zebre, dopo un’andata tribolata per le nazionali, hanno recuperato dal penultimo posto all’8°, ben gestite dall’esperto Brambilla.

Ci sono tutti gli ingredienti per vedere grande calcio.

Squadre

PERUGIA – È al 4° posto con 46 punti (12 vinte, 10 pari, 5 perse, gol 32-23). Arriva dalla sconfitta fuori casa 1-0 con la Torres e ha perso 2 delle ultime 3. Il tecnico Alessandro Formisano (33), che dalla 19^ ha sostituito Francesco Baldini, ha cambiato diversi moduli in stagione, ma l’ultima l’ha giocata 3-5-2 . Squalificato Kouan . Miglior marcatore Seghetti (6).

JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 37 punti (10 vinte, 7 pari, 10 perse, gol 34-32), in zona playoff. Arriva dall'1-1 con la Lucchese, 10° risultato utile di fila. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1. Miglior marcatore Guerra (9).

Precedenti

Uno, la gara di andata: al ‘Moccagatta’ vinse il Perugia 2-0 (46′ Vazquez su rigore, 52′ Kouan).

Giudici di gara

Arbitro: Giorgio Vergaro (BA)

Assistenti: Michele Colavito (BA) – Luca Chiavaroli (PE)

4° ufficiale: Francesco D’Andria (Nocera Inferiore)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2: Pordenone-JU 1-1, JU-Lecco 0-1. Il sig. Vergaro, al 4° anno in serie C, ha diretto 46 gare in categoria.