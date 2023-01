Pergo in difficoltà, non segna da tre gare: la Juve cerca la vittoria esterna, assente da novembre

In campo mercoledì 1° febbraio alle 18.00 allo stadio ‘Voltini’.

Juventus Next Gen gasata dal successo in rimonta sul Vicenza, Pergolettese a secco da 3 partite. I bianconeri domenica hanno interrotto il digiuno di vittorie dopo 6 gare, mentre i gialloblù, dopo un buon inizio d’anno, si sono ‘piantati’ smettendo di segnare per quasi 300′ (1 punto nelle ultime 3). Tendenze opposte per squadre che hanno obiettivi diversi: la Pergo cerca la salvezza, la Juve vuole i playoff e la finale di Coppa Italia.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ al 13° posto con 31 punti (8 vinte, 7 pari, 9 perse, gol 30-31). Viene dalla bella vittoria sul Vicenza (2-1). Fuori casa ha fatto solo 7 punti in 11 gare . L’ultimo modulo utilizzato da Massimo Brambilla (49) è il 3-5-2 . Squalificato Riccio. Migliori marcatori Iocolano, Compagnon, Barrenechea (4).

E’ al (8 vinte, 7 pari, 9 perse, gol 30-31). Viene dalla bella vittoria sul Vicenza (2-1). ha fatto solo . L’ultimo modulo utilizzato da (49) è il . Squalificato Migliori Iocolano, Compagnon, Barrenechea (4). PERGOLETTESE – E’ al 17° posto con 26 punti (7 vinte, 5 pari, 12 perse, gol 26-33), in piena zona playout. Arriva dallo 0-0 con l’Arzignano. Dopo il successo sul Lecco l’8 gennaio, ha infilato 3 partite (2 perse, 1 pari) senza segnare. Nelle 12 gare interne ha totalizzato 22 punti., mentre fuori casa non ha mai vinto. Il tecnico Alberto Villa (43), subentrato a Fabbro dalla 6^, ha ha sempre giocato con il 3-5-2. Squalificato Petrungaro. Migliori marcatori Abiuso (6), Varas (5).

I PRECEDENTI

Sono 7 : vittorie 4-1 Juve, 2 pareggi, gol 12-8.

: vittorie 4-1 Juve, 2 pareggi, gol 12-8. ’19-’20 – doppio successo bianconero al Mocca: i campionato 1-0 (Lanini), in Coppa Italia 2-0 (Beruatto, Touré).

– doppio successo bianconero al Mocca: i campionato (Lanini), in Coppa Italia (Beruatto, Touré). ’20-’21 – 2 vittorie esterne: 3-1 bianconero in Lombardia (Morello / Petrelli, Correia, Del Sole), e 4-2 gialloblù in Piemonte (Brighenti / Bakayoko, Duca, Faini / Alcibiade / Duca).

– 2 vittorie esterne: bianconero in Lombardia (Morello / Petrelli, Correia, Del Sole), e gialloblù in Piemonte (Brighenti / Bakayoko, Duca, Faini / Alcibiade / Duca). ’21-’22 – vinse la Juve 2-1 al ‘Voltini’ (Miretti / Zennaro / Brighenti) e poi 1-1 al ‘Moccagatta’ (Brighenti / Varas).

– vinse la Juve al ‘Voltini’ (Miretti / Zennaro / Brighenti) e poi al ‘Moccagatta’ (Brighenti / Varas). ’22-’23 – la gara di andata al ‘Mocca’ finì 1-1 (47′ Besaggio su rigore, 57′ Lucenti).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Edoardo Gianquinto (PR)

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) / Thomas Storgato (Castelfranco Veneto)

4° ufficiale: Michele Maccorin (PN)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Soltanto uno, con i cremaschi: Ciliverghe-PE 2-0 (serie D, 22 feb ’18). Il sig. Gianquinto, al 1° anno in serie C, non ha mai arbitrato la Juve.