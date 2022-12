SERIE B1, Girone A, Giornata 11

Arredo Frigo Valnegri Acqui T. – Savis Volpiano 0-3 (18-25, 16-25, 19-25)

La partita

Niente da fare. La capolista Savis Volley Volpiano ha avuto la meglio sul campo di Mombarone. Una prestazione di luci e ombre per l’Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme e risultato mai in discussione.

Primo set – La contesa è stata equilibrata per i primi sette scambi, poi le torinesi sono salite avanti di 2 e le acquesi sono rimaste agganciate sino a metà parziale, quando la formazione ospite ha accelerato ancora chiudendo a +7.

Secondo set – Volpiano subito avanti 7-1 poi 10-3. Mirabelli e Bondarenko hanno dato speranza recuperando 3 punti, ma, nonostante alcune belle azioni e qualche errore, Arredo Frigo Valnegri non ha recuperato chiudendo a -9.

Terzo set – Le termali sono partite con un’altra marcia, spinte da Lombardi al servizio, andando 4-0. Torinesi in difficoltà solo per poco: lotta punto fino all’8-7, poi 5 punti di fila delle ospiti hanno portato il parziale sul 12-10. Da lì l’inseguimento è stato vano e il distacco si è via via dilatato, con Volpiano prevalente con 6 lunghezze di vantaggio.

Arredo Frigo Valnegri: Bondarenko 18, Mirabelli 10, Fabbrini, Scardigli 6, Ruggiero 3, Cattozzo, Raimondo (L), Grotteria, Lombardi 1, Bergese 1. N.e: Fiscaletti, Zenullari. All. Marenco.

Savis Volpiano: Andreotti 7, Re 11, Zamboni 6, Bazzarone 1, Re 19, Neffati 4, Puglisi (L), Cisi 1, Oliveri (L). N.e: Pastore, Muraglia, Cirelli, Ruo rul, Martini. All. Andreotti.

La classifica

Savis Volpiano 26; Parella Torino 23; Zuma Franco 22; Garlasco 21; Prochimica Biella 19; Liberi e Forti 18; Toscana Garden 17; Unomaglia Valdarno 12; Libellula Banca 11; Rimont Genova 10; Caselle 8; Arredo Frigo Acqui e Igor Trecate 4.

Con 8 sconfitte in 9 gare e soli 4 punti in classifica, non poteva chiudersi in modo peggiore l’anno per le termali. Matematicamente la salvezza è ancora possibile, c’è bisogno di lasciarsi tutto alle spalle e ripartire. Si spera che la pausa natalizia porti giovamento.