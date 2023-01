In campo sabato 14 gennaio alle 14.30 allo stadio ‘Euganeo’.

Entrambe le squadre, guardando la classifica, sono sotto le aspettative. L’ambizioso Padova ha cambiato la guida tecnica prima di Natale (1 vinta 2, pari), la Juventus Next Gen è sì in serie negativa, ma ottiene il suo scopo facendo da serbatoio alla Prima Squadra.

In ogni caso i bianconeri hanno messo nel mirino la Coppa Italia, dove hanno eliminato i veneti poco più di un mese fa, che li vedrà impegnati in semifinale a Foggia mercoledì 18.

IN CLASSIFICA

JUVENTUS NEXT GEN – E’ fuori dalla zona playoff, al 13° posto con 26 punti (7 vinte, 5 pari, 9 perse, gol 26-28). Arriva da 4 sconfitte di fila (5 nelle ultime 6). Nelle 10 gare esterne ha fatto solo 6 punti . L’ultimo modulo utilizzato da Brambilla (49) è il 3-5-2 . Migliori marcatori Iocolano, Compagnon (4).

E’ fuori dalla zona playoff, al con (7 vinte, 5 pari, 9 perse, gol 26-28). (5 nelle ultime 6). Nelle ha fatto . L’ultimo modulo utilizzato da (49) è il . Migliori Iocolano, Compagnon (4). PADOVA – E’ 10° a quota 28 (7 vinte, 7 pari, 7 perse, gol 23-25), ultimo posto utile per gli spareggi-promozione. In casa ha ottenuto 17 punti in 11 gare. Arriva da 3 risultati utili (5 punti), frutto del lavoro del tecnico Vincenzo Torrente (56), subentrato a Caneo dopo 18 giornate. Il cambio di modulo è stato netto: dal 3-4-2-1 di prima al 4-2-3-1 attuale. Miglior marcatore Liguori (7). Squalificato Dezi.

I PRECEDENTI

Sono 7 e non ci sono pareggi: vittorie 4-3, gol 8-7 per il Padova.

e non ci sono pareggi: vittorie 4-3, gol 8-7 per il Padova. ’19-’20 – negli ottavi playoff ad Alessandria i bianconeri, in 10 per tutta la ripresa, vinsero 2-0 (54′ Zanimacchia, 67′ Frabotta).

– negli ad Alessandria i bianconeri, in 10 per tutta la ripresa, vinsero (54′ Zanimacchia, 67′ Frabotta). ’21-’22 – vinse 2 volte il Padova in regular season: in casa 2-0 (46′ Ceravolo, 70′ Jelenic) e in trasferta 2-1 (7′ Da Graca, 26′ Jelenic, 81′ Della Latta). Nei quarti playoff doppio successo esterno: Chiricò al 68′ firmò l’ 1-0 veneto al Mocca, Barrenechea al 12′ decise l’ 1-0 piemontese all’Euganeo. Ma non bastò alla baby-Juve: la posizione di classifica mandò avanti il Padova.

– vinse 2 volte il Padova in regular season: in casa (46′ Ceravolo, 70′ Jelenic) e in trasferta (7′ Da Graca, 26′ Jelenic, 81′ Della Latta). Nei doppio successo esterno: Chiricò al 68′ firmò l’ veneto al Mocca, Barrenechea al 12′ decise l’ piemontese all’Euganeo. Ma non bastò alla baby-Juve: la posizione di classifica mandò avanti il Padova. ’22-’23 – Padova ancora corsaro al ‘Mocca’ nella gara di andata il 13 settembre: finì 2-1 (65′ Liguori, 86′ Cretella, 89′ Iling). In Coppa Italia (8 dicembre) Juve vincente in trasferta 2-1 (52′ Cerri, 55′ Sekulov, 92′ De Marchi).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Mario Saia (PA)

Assistenti: Giovanni Dell’Orco (Policoro) / Egidio Marchetti (TN)

4° ufficiale: Federico Muccignato (PN)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 5, 2 con i piemontesi e 3 con i veneti: JU23-Albinoleffe 1-1 (17 ott ’20), JU23-Legnago 3-2 (24 apr ’22); PD-Vis Pesaro 5-3 (29 nov ’20), PD-Pro Sesto 2-1 (27 feb ’22), PD-Vicenza 2-1 (11 set ’22). Il sig. Saia è al 5° anno in C. Con lui squadre imbattute e Padova sempre vincente.