Non si ferma l’Alessandria Volley: la seconda squadra è ad un passo dalla serie D

Un’altra promozione nel mirino per il sodalizio del presidente Andrea La Rosa. La squadra che ha dominato la Prima Divisione (27 vittorie in 27 partite) ha vinto gara1 della finale per la promozione in serie D: le ragazze allenate dal ‘Dema’, Paolo Demagistris, hanno superato 3-1 il Volley Vercelli. Strepitosi sono i numeri generali della stagione: 27 vittorie, 0 sconfitte, set 81-12, punti fatti 2.237 contro 1.574 subìti.

La partita

Alessandria Volley -Volley Vercelli 3-1 (25-23, 25-18, 13-25, 25-23)

Primo set – Partenza sprint per Franzin e compagne, decise a portarsi a casa il successo contro un avversario molto esperto. Frazione combattuta, chiusa 25-23 , 1-0 .

La gara di ritorno

Si disputerà a Vercelli domenica 4 giugno alle 18.30 nella palestra Bertinetti, in corso Amedeo de Rege 43. Sarà decisiva in ogni caso, perché non è prevista la ‘bella’, ma varrà il punteggio. Quindi Alessandria promossa se vince oppure perde 3-2, eliminata de perde 3-0, mentre in caso di 3-1, punteggio identico a gara1, si giocherà un ‘Golden set’ che sarà decisivo (ai 15 come il tie-break).