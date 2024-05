Serie C, 1° turno playoff: Juve Next Gen con due risultati utili, Arezzo obbligato a vincere

In campo stasera alle 20.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Tutto in 90 minuti. Dentro o fuori. In caso di parità a fine gara, passa il turno la squadra meglio classificata nella stagione regolare, ovvero chi gioca in casa.

Queste le regole che valgono nei playoff. La Juventus Next Gen, stando alle statistiche, è la ‘bestia nera’ dell’Arezzo che, in 6 sfide, ha collezionato 5 sconfitte, pareggiando 1 volta. E le ultime 3 volte non è riuscito a segnare. Ma la Juve sarà senza il suo bomber, squalificato.

Tema tattico della gara molto chiaro, dunque. Staremo a vedere sul campo mosse e contro-mosse dei due tecnici.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Ha chiuso la regular season al 7° posto con 54 punti (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44). Il tecnico Massimo Brambilla (51) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1 . Squalificato Guerra (1) . Miglior marcatore Guerra (15).

AREZZO – Ha chiuso la regular season all'8° posto con 53 punti (14 vinte, 11 pari, 13 perse, gol 46-44). Il tecnico Paolo Indiani (69) predilige il modulo 4-2-3-1. Miglior marcatore Gucci (12).

Precedenti

Sono 6 – Juve imbattuta con gli amaranto: 5 vinte e 1 pari, gol 9-3.

5 vinte e 1 pari, gol 9-3. ’18-’19 – vittoria casalinga della Juve 3-1 (13′ Pereira, 42′ Brunori, 70′ Muratore, 92′ Bunino) e 1-1 (4′ Brunori, 14′ Mavididi) in Toscana.

vittoria casalinga della Juve (13′ Pereira, 42′ Brunori, 70′ Muratore, 92′ Bunino) e (4′ Brunori, 14′ Mavididi) in Toscana. ’19-’20 – doppia vittoria bianconera: ad Arezzo 2-1 (4′ Foglia, 8′ Mota, 47’pt Clemenza rig.), al Mocca 1-0 (59′ Zanimacchia).

doppia vittoria bianconera: ad Arezzo (4′ Foglia, 8′ Mota, 47’pt Clemenza rig.), al Mocca (59′ Zanimacchia). ‘23-’24 – doppio 1-0 juventino: in Piemonte decise un autogol di Masetti al 18′, in Toscana segnò Guerra al 29′.

Giudici di gara

Arbitro: Gabriele Sacchi (MC)

Assistenti: Giuseppe Cesarano (Castellammare di Stabia) – Giovanni Pandolfo (Castelfranco Veneto)

4° ufficiale: Giorgio Vergaro (BA)

Precedenti dell’arbitro

Sono 2: JUV-Renate 1-1, ARE-Olbia 1-1. Il sig. Sacchi, al 2° anno in serie C, ha diretto 25 gare di categoria.