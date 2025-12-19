Sport

Sci, Coppa del Mondo: nel SuperG in Val Gardena vince Zabystran, 3° Giovanni Franzoni

Dic 19, 2025

MILANO (ITALPRESS) – La sorpresa Jan Zabystran vince il SuperG maschile della Val Gardena, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Il ceco con il tempo di 1’24″86 fa scivolare sul secondo gradino lo svizzero Marco Odermatt (+0″22), mentre il lombardo Giovanni Franzoni si regala il primo podio della carriera: per lui terzo posto, a 37 centesimi dal migliore.
Bene anche Christof Innerhofer, sesto a 53 centesimi; mentre Mattia Casse chiude undicesimo (+0″58). Più indietro Dominik Paris (25°, +1″07), Marco Abruzzese (31°, +1″56) e Guglielmo Bosca (40°, +1″74).
Lacrime per Giovanni Franzoni dopo la gara. L’azzurro ha dedicato il suo primo podio della carriera all’ex compagno di stanza Matteo Franzoso, scomparso a settembre, dopo un terribile incidente in allenamento in Sudamerica. “Oggi abbiamo sciato insieme”, ha detto Franzoni. “Sento che ieri e oggi qualcuno da lassù mi ha guidato. Questa dedica non può che essere per Matteo: abbiamo passato momenti tosti, ma il lavoro paga. Da quando se ne è andato, so che farà tutte le gare insieme a me e ci tenevo a dedicargli un podio, perchè meritava solo qualcosa di davvero grande”, ha aggiunto l’azzurro.
