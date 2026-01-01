Calcio, Premier League: Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Enzo Maresca non è più l’allenatore del Chelsea. Dopo i rumors delle ultime ore sui media inglesi a seguito del pareggio di martedì col Bournemouth, ecco arrivare l’ufficialità. In una breve nota pubblicata sul sito del club si legge che “il Chelsea e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi”. Ricordando le vittorie in Conference e Mondiale per Club, traguardi che “resteranno una parte importante della storia recente del Chelsea” e per i quali arriva il ringraziamento di rito per “il contributo dato”, dall’altra parte, “con obiettivi chiave ancora da raggiungere in quattro competizioni, inclusa la qualificazione alla Champions League, Enzo e il club ritengono che un cambiamento offra alla squadra le migliori possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro”.

Il 45enne tecnico italiano, arrivato a Stamford Bridge nell’estate 2024, nelle ultime sette gare di Premier League aveva raccolto appena una vittoria a fronte di 4 pareggi e due sconfitte, con i Blues scivolati al quinto posto in compagnia del Manchester United, a -15 dalla capolista Arsenal. In Champions, invece, le gare con Pafos a Londra e Napoli al Maradona saranno decisive per il passaggio della League Phase.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).