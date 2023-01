L’Universiade torna a casa: a Lake Placid il passaggio della bandiera Fisu per Torino 2025

L’Universiade torna a casa. In occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi di Lake Placid si è svolto il passaggio della bandiera FISU tra la località statunitense e il capoluogo piemontese, che ospiterà i XXXII Giochi Mondiali Universitari invernali dal 13 al 23 gennaio 2025.

Durante la cerimonia c’è stata la performance dei Pinguini Tattici Nucleari, ospiti per la prima volta negli Stati Uniti. La band bergamasca, terza a Sanremo nel 2020 e vincitrice lo scorso anno agli Mtv Europe Music Awards, ha cantato due brani dell’album Fake News, già disco di platino: Giovani Wannabe e Zen, che hanno fatto ballare lo scatenato pubblico americano sugli spalti gremiti dell’Herb Brooks Arena.

Le sedi delle gare

Oltre a Torino (pattinaggio di figura, short track, curling e hockey su ghiaccio), saranno protagonisti altri 4 comuni: Bardonecchia (sci alpino, snowboard e freestyle), Pragelato (sci di fondo e biathlon), Torre Pellice e Pinerolo (hockey su ghiaccio).

Le parole

Il delegato CUSI e rappresentante dell’Italia nel Comitato esecutivo FISU, Lorenzo Lentini, si è espresso così: “Dopo le Universiadi di Napoli 2019, tocca a Torino 2025: sarà un nuovo successo per l’intero Paese e per lo sport italiano, come testimonia già il grande risultato nel medagliere della delegazione azzurra a Lake Placid”.

Il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore allo Sport Fabrizio Ricca hanno mostrato soddisfazione: “Abbiamo fatto la scommessa giusta. Torino e il Piemonte sono per le Universiadi il corrispettivo di Atene e della Grecia per le Olimpiadi. È da noi, infatti, che rimarrà per sempre il braciere da cui tutti dovranno passare per accendere il fuoco dei loro giochi. Il fatto che nel 2025 le Universiadi tornino sul nostro territorio è una grande occasione di sviluppo per il sistema turistico e per il sistema universitario della Regione Piemonte”.

Emozionati anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e l’assessore allo Sport Domenico Carretta: “Grazie ad un eccellente lavoro di squadra avremo l’onore di ospitare l’edizione 2025, dopo quelle 1966 e 2007. Siamo orgogliosi di sottolineare che sempre più studenti da tutto il mondo scelgono di iscriversi ai nostri atenei, a testimonianza dell’elevato standard formativo offerto”.

La novità del 2025

Per la prima volta a Torino 2025 la competizione sportiva sarà accompagnata dalla sfida accademica Brain Storm: le migliori eccellenze universitarie del mondo si sfideranno sulle discipline della mente scelte dai 4 atenei piemontesi e dagli studenti. Anche loro sogneranno di conquistare medaglie.

La bandiera a Torino

Sabato 28 gennaio arriverà in città. Dalle 21, al Pala Alpitour, si terrà la Cerimonia di presentazione della bandiera e il lancio della campagna di reclutamento per i volontari.

Ingresso libero (entro le ore 22), sarà sufficiente registrarsi a questo link: https://www.wugtorino2025.com/ambassador/.