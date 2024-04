In campo oggi alle 18.30 allo stadio ‘Mario Sandrini’ di Legnago.

I guai non vengono mai da soli. Con l’Alessandria tristemente ultima in classifica e già retrocessa in serie D, anche il Moccagatta diventa vittima degli ultras avversari. Dopo la Pro Vercelli (200 €), anche la Pro Patria (300 €) è stata sanzionata dal giudice sportivo per danni dei tifosi ospiti. Dopo i bagni spaccati dai vercellesi, ecco i 4 seggiolini divelti dai bustocchi. Niente di trascendentale. Però entrambe le società hanno l’obbligo del risarcimento danni ‘se richiesti’, vista la documentazione fotografica.

Mi auguro che la società Alessandria questi danni li chieda. Anzi, farei di più. Vorrei fosse introdotta la responsabilità individuale. Nel senso che la società rimborsa obbligatoriamente il danno, poi si rivale sui tifosi colpevoli. Con i biglietti nominativi non dovrebbe essere difficile, no?

Squadre

LEGNAGO SALUS – Sta al 6° posto con 54 punti (13 vinte, 15 pari, 8 perse, reti 45-38), già sicuro dei playoff . Arriva dalla sconfitta 2-0 di Novara dopo 16 partite utili. Il tecnico Massimo Donati (43), artefice della promozione l’anno scorso , gioca con il 3-4-1-2. Squalificato Sbampato. Miglior marcatore Rocco (13).

Sta (13 vinte, 15 pari, 8 perse, reti 45-38), Arriva dalla sconfitta 2-0 di Novara dopo 16 partite utili. Il tecnico (43), , gioca con il ALESSANDRIA – Stabilmente ultima da 20 giornate, ha 19 punti (-3), dopo 5 vinte, 7 pari, 24 perse, gol 19-46. È matematicamente retrocessa in serie D. Il tecnico Jonatan Binotto (49), 6° stagionale , cerca di dare spazio a chi mostra di meritarlo in allenamento: gioca col 4-3-1-2. Migliori marcatori Gazoul, Mastalli (4).

Precedenti

Solo la gara di andata: fu 0-0.

Giudici di gara

Arbitro: Gianluca Catanzaro (CZ)

Assistenti: Luca Bernasso (MI) – Cristian Robilotta (Sala Consilina)

4° ufficiale: Samuel Dania (MI)

Precedenti dell’arbitro

Sono due, entrambi con la squadra veneta: Virtus BG-LEG 2-1, LEG-V.Verona 1-4. Il signor Catanzaro, al 1° anno in serie C, ha diretto 9 gare di categoria.