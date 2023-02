Lecco corsaro, 2-0 al Moccagatta. La Juventus NG sfiora il vantaggio, poi paga la stanchezza di Coppa

Si ferma dopo 6 partite la striscia positiva della Juventus Next Gen, battuta in casa dal Lecco 2-0 (43′ Pinzauti, 88′ Mangni). In classifica i lombardi restano al 4° posto a 48 punti, a -2 dalla coppia al comando Pro Sesto-Feralpi; i bianconeri sono fermi a 38 punti, sempre in 9^ posizione, con +2 sul 12° posto (Pro Vercelli), visto che il girone A avrà un posto in più ai playoff perché ha 2 squadre in finale di Coppa (Juve NG e Vicenza).

PRIMO TEMPO – equilibrato con diverse occasioni da gol: più pericolosi i torinesi con due tiri da fuori di Palumbo e Da Graca e un colpo di testa di Turicchia, tutti ben parati da Melgrati. Meno impegnato Raina, che ha dovuto fermare le conclusioni centrali di Buso e Pinzauti. Al 43′ il vantaggio ospite, con Lepore che lascia lì Mulazzi (sostituito all’intervallo) e spara in diagonale: il gol sarebbe suo, ma c’è il tocco del compagno Pinzauti con il fianco. La deviazione è leggera, però l’esultanza dell’attaccante fa capire che ritiene sua la marcatura.

SECONDO TEMPO – Brambilla, visto l’immeritato svantaggio, prova a cambiare ma non ottiene granché: tanta pressione nella metà campo avversaria, pochi pericoli creati e qualche rischio di troppo, visto che nei primi 10′ Raina ha fermato i tiri di Ilari e Bunino. Poi solo un paio di tentativi di Pecorino hanno dato un po’ di brivido prima del sigillo finale all’88′: contropiede velocissimo del Lecco, aperto da Bunino per Zuccon, assist di prima per Mangni e 2-0. Dopo 8 turni Juventus NG senza segnare.