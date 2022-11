Primo pareggio per il Fiorenzuola, ma l’Alessandria nel finale ha sfiorato il successo. La cronica difficoltà a segnare ancora una volta ha penalizzato i grigi, che nelle ultime 8 gare (con la coppa) sono andati a bersaglio solo a Lucca (vittoria 2-1), chiudendo 4 volte sullo 0-0 (Torres, Vis Pesaro, Fermana, Fiorenzuola) e perdendo le altre 3 (1-0 con Recanatese e Siena, 2-0 in coppa col Renate).

Complessivamente l’Alessandria non segna da 390′ (compresi i recuperi): l’ultimo gol fu di Nepi al minuto 83 della gara di Lucca.

LA PARTITA

Al Velodromo ‘Pavesi’ la squadra di Rebuffi si è schierata col 4-4-1-1, opposto al 4-3-3 dei padroni di casa. Ma nel primo tempo ha giocato meglio la formazione di Tabbiani, più brillante e propositiva anche se mai particolarmente pericolosa. L’Alessandria invece faticava a ripartire, poco aiutata dal lavoro dei due attaccanti Nepi e Filip.

Che il tecnico Rebuffi ha cambiato nell’intervallo, inserendo Martignago e Gazoul. E le cose sono andate meglio, con la squadra più alta e più pericolosa. Tre le conclusioni di Gazoul (2 parate da Battaiola) e una di Martignago al 95′: sulla respinta del portiere di casa è stato il giovane marocchino (’04) a calciare al volo sfiorando il palo col portiere battuto. Forse sarebbe stato troppo, ma sarebbe servito parecchio.

IN CLASSIFICA

La squadra emiliana sale a quota 25 e resta saldamente dentro la zona playoff, mentre quella piemontese, con 13 punti, resta a braccetto del Montevarchi in bassa classifica, dentro la zona playout.