Grigi travolti allo ‘Stadio del Conero’ dopo 80 anni. Da tanto mancava questa sfida, giocata in C per la prima volta. Con il 3-0 di oggi l’Ancona pareggia il conto totale dei gol (15-15) degli scontri diretti e va in vantaggio nelle vittorie (5-4).

LA PARTITA

Un errore sul finire del primo tempo è costato il primo gol e, da lì, la gara in salita. Fino a quel momento l’Alessandria aveva controllato abbastanza efficacemente l’Ancona senza rischiare in difesa. Però poi il raddoppio preso ad inizio ripresa per un errore ancora peggiore del precedente ha di fatto chiuso la sfida a favore dei padroni di casa, che da lì in poi hanno controllato la partita, contenendo la reazione dei grigi e andando a segnare in contropiede un terzo gol finalmente senza regali dell’avversario.

LE RETI

47′ p.t . – Nichetti perde malamente il pallone a metà campo, Moretti lo prende e vola in contropiede tre contro due e serve D’Eramo che insacca l’ 1-0 .

. – Nichetti perde malamente il pallone a metà campo, Moretti lo prende e vola in contropiede tre contro due e serve che insacca l’ . 51′ – giro-palla difensivo dei grigi, Checchi sbaglia l’appoggio al portiere, Moretti vince il contrasto e segna a porta vuota il 2-0 .

– giro-palla difensivo dei grigi, Checchi sbaglia l’appoggio al portiere, vince il contrasto e segna a porta vuota il . 89′ – veloce contropiede dell’Ancona chiuso dal neo entrato Mattioli che firma il 3-0 .

LA CLASSIFICA

L’Ancona sale a quota 28 e guadagna qualche posizione playoff.

L’Alessandria, dopo la sconfitta numero 9, resta a 14 punti in piena zona playout.