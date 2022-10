La Juventus Next Gen strapazza la Pro Sesto 3-0: vincente, convincente e a tratti bella da vedere

La Juventus Next Gen ha ritrovato la vittoria casalinga, 43 giorni dopo il 2-0 al Trento, superando 3-0 la Pro Sesto che aveva alcune assenze importanti. A firmare il 2° successo in campionato, sotto gli occhi del tecnico del Frosinone Fabio Grosso, sono stati Besaggio, Pecorino e Cudrig, tutti al 2° gol stagionale.

Ma per questa prestazione e l’equilibrio della squadra è stato determinante il recupero della coppia centrale Riccio-Poli, con quest’ultimo importantissimo, dall’alto dei suoi 33 anni, per l’ordine difensivo e la partenza dell’azione, oltre che per la tranquillità dei compagni. E nel determinare il risultato hanno avuto meriti anche l’attaccante Rafia, ispiratissimo, e il portiere Garofani, bravo al quarto d’ora della ripresa con due parate consecutive che hanno impedito ai lombardi di riaprire la gara.

Insomma una bella prestazione collettiva che ha fatto esultare i soliti dirigenti in tribuna (Pessotto, Storari) bersagli con Grosso dei selfie di qualche tifoso nell’intervallo.

I GOL

40′ – Rafia ispira Zuelli che pesca Besaggio davanti al portiere: destro incrociato e 1-0 .

– Rafia ispira Zuelli che pesca davanti al portiere: destro incrociato e . 43′ – Rafia dai 20 metri trova con il contagiri Pecorino sul 2° palo: tocco facile e 2-0 .

– Rafia dai 20 metri trova con il contagiri sul 2° palo: tocco facile e . 75′ – grande azione Juve con tocchi di prima, Pecorino assiste Cudrig davanti alla porta, 3-0 .

I PROSSIMI TURNI

Si chiude il periodo di fuoco della Juventus NG (8 gare in 28 giorni) con la sfida esterna sul campo del Lecco (mercoledì ore 18) e quella interna contro la Triestina (domenica 14.30).