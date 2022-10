Si gioca domenica 30 ottobre alle 14.30 allo ‘Albinoleffe Stadium’.

Solo 1 punto di differenza in classifica: i bianconeri di Massimo Brambilla sono a quota 12 (3 vinte, 3 pari, 4 perse, gol 14-13) e cercano continuità di risultati, in verità troppo altalenanti in questa prima parte di stagione. Arrivano dal successo 1-0 sulla Triestina.

La squadra bluceleste affidata a Giuseppe Biava sta appena dietro a 11 (2 vinte, 5 pari, 3 perse, gol 12-13) ma è reduce da 2 gare senza segnare (1 punto) oltre a non aver mai vinto coi bianconeri nei precedenti giocati. Arriva dallo 0-0 di Renate.

Albinoleffe – ultimo modulo utilizzato 3-4-1-2 . Migliori marcatori Manconi (5) e Cocco (4). Squalificato Gelli.

– ultimo modulo utilizzato . Migliori marcatori (5) e (4). Squalificato Gelli. Juventus NG – ultimo modulo utilizzato 4-2-3-1. Migliori marcatori Iling (3), Besaggio, Cudrig, Pecorino (2). Squalificato Riccio.

I PRECEDENTI

Sono 6 , di cui 5 pareggi e 1 successo Juve, gol 9-6.

, di cui 5 pareggi e 1 successo Juve, gol 9-6. Nel ’19-’20 doppio pareggio: 1-1 al ‘Moccagatta’ (7′ Mondonico, 74′ Del Sole) e 1-1 a Gorgonzola (54′ Mota Carvalho, 80′ Giorgione).

doppio pareggio: al ‘Moccagatta’ (7′ Mondonico, 74′ Del Sole) e a Gorgonzola (54′ Mota Carvalho, 80′ Giorgione). Nel ’20-’21 di nuovo 1-1 in Piemonte (32′ Cori, 73′ Del Sole) e 3-0 in Lombardia (9′ Correia, 32′ Dragusin, 52′ Ranocchia).

di nuovo in Piemonte (32′ Cori, 73′ Del Sole) e in Lombardia (9′ Correia, 32′ Dragusin, 52′ Ranocchia). Nel ’21-’22 ancora due ‘X’: all’andata in Lombardia fu 2-2 (40′ Manconi, 47′ Kaio Jorge, 65′ Giorgione, 67′ Pecorino); nel ritorno al ‘Mocca’ finì 1-1 (20′ Compagnon, 61′ Cori).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Valerio Vogliacco (BA)

Assistenti: Maurizio Barbiero (CB) / Matteo Cardona (CT)

4° ufficiale: Anna Frazza (Schio)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Nessuno. Il sig. Vogliacco, al 1° anno di serie C, ha diretto 3 gare in categoria.