La Juve NG torna a sorridere, Sangiuliano City battuto 1-0 grazie al gol di Compagnon

Sorride di nuovo la formazione di Massimo Brambilla dopo l’immeritata sconfitta infrasettimanale di Salò, tornando al successo, 1-0, contro un avversario difficile come il Sangiuliano City con una rete decisiva di Compagnon al 52′ (dribbling in area e sinistro vincente) dopo un contropiede devastante di Sekulov, che per 40 metri ha seminato avversari e macinato campo servendo il compagno.

LA PARTITA

E’ stata combattutissima, giocata a ritmo alto e con belle giocate di qua e di là, anche se sono mancate le conclusioni nello specchio della porta. La squadra di Ciceri ha imposto un pressing asfissiante soprattutto nelle prima parte, ma la Juve è rimasta raccolta e ordinata senza rischiare, anzi: al 33′ ha sfiorato il vantaggio con una punizione di Palumbo sulla traversa.

Poi è venuta fuori nella ripresa aggredendo l’avversario, sfiorando di nuovo il gol al 48′ (colpo di testa Iocolano) e trovandolo con l’azione combinata Sekulov-Compagnon. Poi con i cambi Brambilla ha compattato difesa e centrocampo riuscendo a congelare il risultato fino alla fine, salvato però dal portiere Raina all’89′, bravo a chiudere in uscita su De Respinis dopo un errore nel palleggio difensivo. E bravo anche l’altro estremo difensore D’Alterio al 91′, quando ha negato a Lipari il raddoppio respingendo di piede un tiro a tu per tu.

IN CLASSIFICA

La Juventus Next Gen sale a quota 26 e consolida l’8° posto, dentro la zona playoff.

Il Sangiuliano City, che ha perso per la terza volta nelle ultime 4, resta a 20 punti, appena 1 punto sopra la zona playout.