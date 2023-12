La Juve Next Gen segna, difende, subisce, rischia, ma l’Entella non passa: vittoria 1-0

Un bellissimo gol di Hasa su punizione, dopo 8 minuti, ha regalato la vittoria alla Juventus Next Gen nel recupero di ieri sera, restituendo il sorriso ai ragazzi di Brambilla e dando aria alla classifica, risalendo in 16^ posizione a 18 punti, alla pari con la Vis Pesaro, con la stessa differenza reti, ma dietro per numero di gol fatti. È ancora zona playout, ma la sfida coi pesaresi di sabato al Moccagatta, che chiude il girone di andata, potrebbe restituire la tranquillità.

La partita

L’Entella di Gallo se l’è giocata alla grande, ma non ce l’ha fatta. Vincendo sarebbe entrata in zona playoff per la prima volta in stagione, ma ha trovato davanti a sé una baby-Juve attenta, determinata, senza quei cali di concentrazione che spesso, nei finali di gara, costavano il risultato. Dopo l’inizio brillante e la perla su punizione del 19enne italo-albanese (1° gol da professionista), la partita si è sviluppata sulla stessa falsariga delle altre, con tante situazioni pericolose in area bianconera e qualche contropiede ad alleggerire.

Ma la solita bravura del portiere Daffara, gli errori di mira degli attaccanti liguri, un paio di salvataggi sulla riga di porta e una traversa hanno ‘tenuto al caldo’ il gol di Hasa, prezioso per rialzare la testa e raddrizzare una stagione fin qui balbettante. E nel finale, per poco, non è arrivato il gol di Savona a sigillare il risultato: palo sfiorato.