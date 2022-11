Una rete di Palumbo al minuto 57 (colpo di testa su calcio d’angolo) ha regalato la vittoria per 1-0 contro la Pro Patria, proiettando la formazione di Brambilla a quota 22, nel mucchio di squadre, ben 8 in 3 punti, che insegue il fuggitivo Pordenone.

La posizione è l’ottava, saldamente dentro la zona playoff, ma ciò che conta di più è lo stato di forma della seconda squadra bianconera, in serie positiva da 7 gare fra campionato e coppa. Nel calendario del girone A i baby-bianconeri hanno fatto 13 punti nelle ultime 5 giornate (4 vinte, 1 pari), mentre nella Coppa hanno sempre vinto in trasferta (fuori anche nei quarti, a Padova il 7 dicembre).

Ma se si guarda il mese di novembre siamo al bottino pieno: 5 vittorie in 5 gare, di cui le ultime 3 senza prendere gol, tutte per 1-0. Di ‘corto muso’, come ama dire il tecnico della prima squadra Allegri, che in questo periodo di sosta mondiale pesca un po’ meno nella rosa NG.

E la prossima giornata, la 15^, la Next Gen sarà in vetrina nel gioiello societario: domenica 27 novembre giocherà infatti (14.30) all’Allianz Stadium contro il Mantova.