Siglato in questi giorni un accordo di sponsorizzazione tra l’azienda cuneese e la società sportiva alessandrina che milita per la prima volta in serie A3. Intuizione, immaginazione, improvvisazione, ma soprattutto reciprocità e visione di gioco congiunta. Sono soltanto alcuni degli elementi che da sempre contraddistinguono la pallavolo, uno degli sport di squadra più amati e seguiti del nostro paese, motore sociale e aggregativo che spesso ha trovato nelle città di provincia il terreno più fertile in cui crescere e prosperare. Quella stessa provincia che ha visto nascere, nel 1978, la Technical Design, oggi tra le realtà più affermate a livello nazionale per la fornitura di servizi informatici alla Pubblica Amministrazione.

Dalla provincia di Cuneo, allora, a quella di Alessandria, per un fil rouge che attraversa l’intero Basso Piemonte nel nome dello sport e dell’innovazione. Nei giorni scorsi, infatti, è stato siglato ad Acqui Terme un apposito accordo di sponsorizzazione tra la Technical Design e la Pallavolo La Bollente. Una partnership che unisce due società accomunate dalla voglia di far crescere il territorio e la sua comunità.

Le parole

“Abbiamo abbracciato con convinzione il progetto della Pallavolo La Bollente per il loro spirito entusiasta, appassionato, serio e professionale – ha spiegato Cristian Esposito, direttore commerciale della Technical Design – crediamo nello sport come strumento di aggregazione sociale, esattamente come i servizi digitali che noi forniamo alla Pubblica Amministrazione rispondono ad una logica di semplificazione e democratizzazione della vita dei cittadini”.

Stima e gratitudine i concetti espressi anche dal ds de La Bollente, Stefano Negrini: “La Technical Design ci onora di questa collaborazione e ci gratifica, perché attesta che in questi pochi anni dalla nascita del nostro progetto sportivo, qualcosa di importante è stato costruito ad Acqui Terme e nel suo territorio. Si tratta di una realtà imprenditoriale giovane e dinamica e le nostre filosofie si sono ritrovate”.