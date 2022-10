Doveva iniziare poco dopo ferragosto e invece parte all’inizio di ottobre, complici i pasticci organizzativi del calendario, i ricorsi e le sentenze dei vari tribunali sportivi e amministrativi. Però la latitudine è salva.

E così ecco il primo turno a metà settimana (4-5-ottobre) con 56 squadre impegnate (4 gironi da 14), le sfide e gli stadi sorteggiati e l’eliminazione diretta. Il ‘Moccagatta’ è toccato in sorte alla squadra che ci gioca da sempre, l’Alessandria (mercoledì, 14.30), mentre la Juventus Next Gen sarà impegnata in trasferta (mercoledì, 18.00).

LE SFIDE

ALESSANDRIA-NOVARA n. 100 – Un derby classico fra due squadre storiche del calcio piemontese, separate in campionato da scelte astruse. Il bilancio dei 99 precedenti dice 40-32 vittorie per i grigi e 27 pareggi, gol 118-101. Sulla carta una sfida impari, con l’ Alessandria ultima nel girone B (3 punti) e il Novara primo nel girone A (14 punti), ma è una sfida secca e tutto può succedere.

Chi passa farà visita alla vincente di Pro Patria-Albinoleffe . (1-2-3 novembre)

Arbitro : Di Cicco (Lanciano). Assistenti : Merciari (RN), Hader (RA). IV ufficiale : Teghille (Collegno).

LECCO-JUVENTUS n. 6 – Una storia breve vista la recentissima nascita del progetto Seconda Squadra juventina. Nei 5 precedenti si registrano 2 successi lariani, 1 bianconero e 2 pareggi, reti 8-4 per il Lecco. Partita equilibrata: il Lecco è 10° (8 punti) e la baby-Juve è 13^ (5 punti) nel girone A, ma i bianconeri hanno 1 gara in meno. Iocolano ha segnato con entrambe le maglie negli scontri diretti.

La vincente sfiderà in trasferta la FeralpiSalò. (1-2-3 novembre)

Arbitro: Gangi (EN). Assistenti: Pinna (OR), Schirinzi (Casarano). IV ufficiale : Tassano (Chiavari).