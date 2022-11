La baby-Juve di coppa è un’altra cosa: stravince 5-2 sul campo della Feralpisalò e passa agli ottavi

La freschezza dei bianconeri e il turnover hanno deciso la gara di Coppa Italia serie C di questo pomeriggio allo stadio ‘Turina.

Come giù avvenuto al 1° turno, la Juventus Next Gen di Massimo Brambilla ha sfoderato una grande partita superando in trasferta una delle big del girone A: dopo il 3-1 a Lecco, ecco il 5-2 alla FeralpiSalò per portare la squadra negli ottavi di finale dove troverà, ancora fuori casa, la vincente di Piacenza-Sangiuliano City, in campo domani alle 14.30.

LE RETI

0-1 – 10′ Iocolano (J); 0-2 – 20′ Compagnon (J); 1-2 – 33′ D’Orazio (F) su rigore; 1-3 – 38′ Verduci (J); 2-3 – 45′ Bacchetti (F); 2-4 – 70′ Sersanti (J); 2-5 – 87′ Lipari (J)

JUVE AVANTI NELLE SFIDE

Con la gara di oggi le sfide giocate sono 6, di cui 4 in coppa: nessun pareggio, vittorie 4-2 per la Juve, avanti anche nelle reti, 15-9.

’19-’20 – Coppa Italia serie C (poi vinta dalla Juventus U23 di Pecchia): semifinale andata vinse la Feralpi 2-0 (12′ e 25′ Maiorino), al ritorno la Juve B si qualificò ai supplementari 4-0 (14′ Marchi, 59′ e 115′ Zanimacchia, 119′ Rafia).

– serie C (poi vinta dalla Juventus U23 di Pecchia): semifinale andata vinse la (12′ e 25′ Maiorino), al ritorno la si qualificò ai supplementari (14′ Marchi, 59′ e 115′ Zanimacchia, 119′ Rafia). ’21-’22 – al 2° turno di Coppa i bianconeri si imposero 3-2 (46′ Spagnoli, 48′ e 59′ Soulé, 67′ Compagnon, 88′ Luppi). In campionato i salodiani vinsero in casa 3-2 (10′ Sekulov, 56′ Guerra, 64′ e 81′ rig. Luppi, 91′ Aké), perdendo il ritorno al ‘Moccagatta’ 1-0 (33′ Aké).