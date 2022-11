Coppa Italia serie C: l’Alessandria batte la Pro Patria 2-1 ai supplementari e passa agli ottavi di finale

L’Alessandria di Rebuffi ha vinto ai supplementari 2-1 contro la Pro Patria e si è regalata gli ottavi di finale di Coppa Italia serie C, dove incontrerà al ‘Moccagatta’ il Renate (15-16-17 novembre). Nella partita di oggi, giocata allo ‘Speroni’ fra due squadre molto giovani, gli allenatori hanno dato spazio a chi di solito ne ha meno. La giocata decisiva è arrivata al crepuscolo del 1° overtime: gran gol di Ascoli con un tiro da fuori per il ragazzo del 2005 reduce da un infortunio. Prima, nei tempi regolamentari, erano andati a segno il grigio Martignago, bravo a trasformare un rigore (fallo su Rizzo) a ridosso dell’intervallo e il biancoblù Castelli nel recupero con una rovesciata.

I GOL

0-1 – 44′ Martignago (A) su rigore; 1-1 – 93′ Castelli (P); 1-2 – 102′ Ascoli (A).

UNA LUNGA STORIA DI SFIDE

Nella partita numero 79 fra le due squadre, quest’anno sistemate in 2 gironi diversi della serie C, la bilancia generale pende dalla parte dell’Alessandria: 30 vittorie a 28, 21 pareggi, gol 96-89. Però in Coppa Italia le 3 gare si sono sempre giocate a Busto Arsizio (stranezze del destino) e lì comandano i lombardi: 2 vittorie a 1, nessun pareggio, gol 6-4. Ma questa volta hanno vinto i grigi passando il turno.