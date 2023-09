Avrebbe meritato il pareggio, la squadra di Brambilla, ma è caduta al 45′ st con un destraccio rasoterra da 25 metri di Bertini, passato indenne in una selva di gambe senza farsi vedere dal portiere Daffara, sorpreso nell’occasione.

Un gol che spinge la Spal a quota 6, 9° posto con 1 gara in meno, e lascia la Juve Next Gen in fondo al gruppo, da sola a 0 punti, con 1 partita da recuperare. Nella breve storia della seconda squadra bianconera si tratta della peggior partenza in campionato: nelle prime 2 stagioni (’18-’19 e ’19-’20) iniziò con 2 sconfitte, ma 3 perse di fila sono un piccolo record.

Non è apparso però preoccupato il tecnico Massimo Brambilla: “In questo periodo ci gira tutto male. Oggi non meritavamo di perdere, così come a Rimini, ma le partite vanno così. Sono sicuro però che cambieremo marcia e la squadra, che ha fatto finora buone prestazioni, crescerà ancora molto. Si è rinnovata tantissimo ed è più giovane dell’anno scorso come età media (21.1 anni)”.

La partita

Ha avuto un tema tattico preciso: gran possesso e giro-palla di qualità per gli ospiti, tirando però pochissimo in porta, e gran difesa dei padroni di casa, bloccati nel primo tempo e più aggressivi nella ripresa. Queste le conclusioni: Rabbi (S) al 14′ parato in angolo; Arena (S) in acrobazia al 20′, paratona di Daffara; testa di Yildiz (J) su cross di Mulazzi al 26′, fuori di pochissimo; destro di Mulazzi (J) al 42′ parato dall’ex Del Favero; destro basso di Bertini (S) al 90′, l’area intasata copre la visuale al portiere, gol, 0-1; destro radente di Hasa (J) al 95′ ancora deviato da Del Favero.