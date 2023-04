Si gioca martedì 11 aprile alle 20.30 allo stadio ‘Romeo Menti’.

Alzare il trofeo. Sarebbe la seconda volta per entrambe. Il successo biancorosso è più datato, quello bianconero più recente, oltre che primo ed unico della sua breve storia. Ma ci tengono tanto, perché oltre alla goduria e a qualche soldino, la vittoria garantirebbe una posizione privilegiata nella griglia playoff.

In una gara con possibile appendice di supplementari e rigori, il Vicenza ha il vantaggio della vittoria all’andata (2-1), due squalificati pesanti (Ronaldo, Jimenez) e l’incognita del 3° allenatore stagionale, il danese Thomassen, già tecnico della Primavera.

La Juventus NG ha gran voglia di ribaltare tutto, diversi assenti per infortunio e l’incognita dei giocatori che Allegri convocherà per l’Europa League, in programma 2 giorni dopo.

LE SQUADRE

JUVENTUS NEXT GEN – All’ 11° posto nel girone A con 49 punti (13 vinte, 10 pari, 13 perse, gol 41-43). È arrivata in finale superando Lecco (3-1), FeralpiSalò (5-2), Sangiuliano City (1-0), Padova (2-1) e Foggia (1-2, 7-4 d.c.r.).

Il tecnico Massimo Brambilla ultimamente utilizza il 3-5-2 . Miglior marcatore Pecorino (6). Ha già vinto il trofeo nel ’19-’20.

Squalificati Ronaldo e Jimenez. Miglior marcatore Ferrari (18). Ha già vinto il trofeo nell’81-’82.

I PRECEDENTI

Sono 3: senza pareggi, 2-1 le vittorie venete, gol 5-3.

senza pareggi, 2-1 le vittorie venete, gol 5-3. ’22-’23 – in campionato al ‘Menti’ vinse il Vicenza 2-0 (25′ e 69′ Ferrari), al ‘Moccagatta’ successo Juve 2-1 (58′ Rolfini, 64′ Barrenechea, 75′ Pecorino). Nella finale di andata di Coppa Italia, allo ‘Stadium’, finì 2-1 per il Vicenza (39′ autogol Stramaccioni, 47′ Iling, 88′ Jimenez).

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Kevin Bonacina (BG)

Assistenti: Federico Votta (Moliterno) / Stefano Galimberti (Seregno)

4° ufficiale: Simone Galipo’ (FI)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 1: Pro Vercelli-VI 1-4 (6 mar ’23). Il sig. Bonacina, al 2° anno in serie C, non ha mai arbitrato la Juventus Next Gen.