Big match al ‘Moccagatta’: domani contro la Juve NG arriva la Torres, capolista a punteggio pieno

In campo domenica 1° ottobre alle 14 allo stadio ‘Moccagatta’.

Ci sono tutti gli ingredienti della grande partita.

La Juventus Next Gen è in crescendo: arriva da 2 vittorie in fila dopo le 3 sconfitte iniziali e la bassissima età media (21.1) fa sì che i miglioramenti siano tangibili gara dopo gara.

La Torres finora ha sempre vinto, non prende gol da 3 giornate, è squadra esperta (età media 26.3) e punta in alto con un allenatore che la portò dalla D alla C. Si fronteggeranno due schieramenti ‘a specchio’, dove peseranno molto le qualità tecniche, presenti in abbondanza su entrambi i fronti. Spettacolo garantito.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Con la doppia vittoria è salita a metà classifica ed è 10^ con 6 punti (2 vinte, 3 perse, gol 8-9), alla pari con la Spal ma davanti per i gol. L’allenatore Massimo Brambilla (50) nelle ultime 2 gare (Ancona e Recanatese) ha utilizzato il 3-4-1-2 ., modulo che verosimilmente riproporrà contro la capolista. Miglior marcatore Cerri (3).

TORRES – Prima in classifica a punteggio pieno, ha 15 punti (5 vinte, gol 10-2). Arriva dall'1-0 di Sestri Levante e non prende gol da 3 partite e 1/2: l'ultimo a battere il portiere Zaccagno fu Gigli (Rimini) al 19′ della 2^ giornata. Il tecnico Alfonso Greco (54), al 3° anno in panchina dopo una promozione in C e una salvezza, gioca con il 3-4-1-2 . Miglior marcatore Scotto (4).

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Fabio Rosario Luongo (NA)

Assistenti: Federico Linari (FI) – Alessandro Rastelli (Ostia Lido)

4° ufficiale: Marco Vicardi (Lovere)

Precedenti dell’arbitro

Solo uno: JU23-Trento 2-1. Il sig. Luongo, al 3° anno in serie C, non ha mai diretto la Torres.