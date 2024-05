Juve Next Gen-Carrarese, terza sfida stagionale: voglia di riscatto bianconera dopo 2 sconfitte

In campo stasera alle 20.30 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

Di nuovo la Carrarese, di nuovo nei quarti playoff. Come nel ’19-’20. La Juventus Next Gen trova i giallazzurri toscani dopo le 2 sconfitte della stagione regolare, entrambe 1-0. Anche allora perse in campionato (3-1, una sola partita per via del Covid) e poi fu eliminata col pareggio esterno per la posizione in classifica. Quella Carrarese finì al 2° posto, mentre la baby-Juve di Pecchia vinse la Coppa Italia. Quest’anno i giallazzurri sono finiti terzi, mentre i bianconeri hanno ottenuto il loro miglior piazzamento di sempre. La formazione di Brambilla deve migliorare il risultato contro questo avversario e, vista la crescita esponenziale della parte finale di stagione, può farlo.

Modulo identico, sfida da spettacolo.

Squadre

JUVENTUS NEXT GEN – Ha chiuso la regular season al 7° posto del girone B con 54 punti (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44). Nei playoff ha eliminato l’Arezzo (2-0), il Pescara (3-1), la Casertana (0-1; 3-1) . Il tecnico Massimo Brambilla (51) utilizza il modulo 3-4-2-1 . Migliori marcatori Guerra (17), Sekulov e Cerri (7).

Ha chiuso la regular season al (15 vinte, 9 pari, 14 perse, gol 50-44). . Il tecnico (51) utilizza il modulo . Migliori marcatori (17), e (7). CARRARESE – Ha chiuso la regular season al 3° posto del girone B con 73 punti (21 vinte, 10 pari, 7 perse, gol 54-30). Nei playoff ha eliminato il Perugia (2-0; 1-2). Il tecnico Antonio Calabro (47), 2° stagionale dopo Dal Canto, alterna il 3-4-2-1 al 3-5-2. Migliori marcatori Panico (10), Capello (8), Finotto (7).

Precedenti

Sono 8: 5 vittorie toscane, 2 bianconere, 1 pareggio, gol 12-5.

5 vittorie toscane, 2 bianconere, 1 pareggio, gol 12-5. ’18-’19 – doppio successo giallo-azzurro: 4-0 (2 Piscopo, Tavano, Caccavallo) in Toscana e 1-0 al ‘Moccagatta’ (Rosaia).

doppio successo giallo-azzurro: (2 Piscopo, Tavano, Caccavallo) in Toscana e al ‘Moccagatta’ (Rosaia). ’19-’20 – 3-1 marmifero (Infantino 3, Zanimacchia) all’andata e pareggio nei quarti playoff 2-2 (18′ Valente, 43′ Infantino, 75′ Vrioni, 90′ Marqués), ma passò la Carrarese per il miglior piazzamento in ‘regular season’.

marmifero (Infantino 3, Zanimacchia) all’andata e (18′ Valente, 43′ Infantino, 75′ Vrioni, 90′ Marqués), ma ’20-’21 – doppia vittoria juventina: 1-0 in Toscana (83′ Correia) e 1-0 in Piemonte (91′ Vrioni su rigore).

doppia vittoria juventina: in Toscana (83′ Correia) e in Piemonte (91′ Vrioni su rigore). ’23-’24 – doppio successo giallo-azzurro: 1-0 (63′ Panico) in Piemonte e 1-0 (60′ Finotto) in Toscana.

Giudici di gara

Arbitro: Andrea Calzavara (VA)

Assistenti: Mario Chichi (PA) – Davide Fedele (LE)

4° ufficiale: Maria Marotta (Sapri)

VAR: Antonio Di Martino (TE)

AVAR: Davide Ghersini (GE)

Precedenti dell’arbitro

Sono 3, solo con i toscani: Pistoiese-CAR 0-2, Lucchese-CAR 0-0, CAR-Entella 3-1. Il sig. Calzavara, al 4° anno in serie C, ha diretto 55 gare in categoria.