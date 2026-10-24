Serie C, girone A: la Juve Next Gen contro l’imbattuto Trento cerca la prima vittoria esterna

Sono soltanto 2 le vittorie in questo campionato per la Juventus Next Gen, entrambe arrivate al Moccagatta. Ora che la classifica ‘respira’, i bianconeri allargano gli orizzonti e pensano al primo successo lontano da casa dove, finora, hanno trovato solo 2 pareggi. Però i 4 punti nelle ultime 2 gare hanno rivitalizzato l’ambiente, uscendo dalla zona playoff e piazzandosi al 15° posto con 10 punti (2 vinte, 4 pari, 4 perse, gol 10-16) e l’ambizione dei Brambilla-boys è salita.

Il prossimo impegno, però, appare difficile, visto che il Trento è 2° in classifica con 20 punti (5 vinte, 5 pari, 0 sconfitte, gol 15-5), ben 7 volte su 10 non ha preso gol e, in casa (terreno sintetico), ha vinto 4 volte su 5, con 1 solo gol subìto. In panchina c’è Luca Tabbiani (47), al 3° anno sulla panchina trentina, dopo un 7° e un 5° posto. Il tecnico genovese, finora, ha schierato la squadra con il 4-3-3.

Si gioca domani, domenica 25 ottobre, alle ore 12.30, allo stadio ‘Briamasco’ di Trento.

PRECEDENTI – Sono 4: 2 vittorie Juve, 1 pari, 1 vittoria Trento, gol 6-4.

’21-’22 – Vittoria casalinga juventina 2-1 (2′ Pasquato, 78′ Compagnon, 86′ Miretti) e pareggio in Trentino 1-1 (43′ Soulé, 77′ Izzillo su rigore).

’22-’23 – Al ‘Mocca’ 2-0 Juve (13′ Iling, 51′ Pecorino)., al ‘Briamasco’ 2-1 Trento (25′ Damian, 74′ Iocolano, 94′ Pasquato).

ARBITRO – Mansour Faye di Brescia

ASSISTENTI – Sebastian Petrov di Roma 1 e Nicola Monaco di Sala Consilina

QUARTO UFFICIALE – Alessandro Pizzi di Bergamo

OPERATORE FVS – Carlo De Luca di Merano

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)