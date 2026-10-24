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Serie C, girone A: la Juve Next Gen contro l’imbattuto Trento cerca la prima vittoria esterna

DiRaimondo Bovone

Ott 24, 2026
Immagine interna dello stadio 'Briamasco' di Trento

Sono soltanto 2 le vittorie in questo campionato per la Juventus Next Gen, entrambe arrivate al Moccagatta. Ora che la classifica ‘respira’, i bianconeri allargano gli orizzonti e pensano al primo successo lontano da casa dove, finora, hanno trovato solo 2 pareggi. Però i 4 punti nelle ultime 2 gare hanno rivitalizzato l’ambiente, uscendo dalla zona playoff e piazzandosi al 15° posto con 10 punti (2 vinte, 4 pari, 4 perse, gol 10-16) e l’ambizione dei Brambilla-boys è salita.
Il prossimo impegno, però, appare difficile, visto che il Trento è 2° in classifica con 20 punti (5 vinte, 5 pari, 0 sconfitte, gol 15-5), ben 7 volte su 10 non ha preso gol e, in casa (terreno sintetico), ha vinto 4 volte su 5, con 1 solo gol subìto. In panchina c’è Luca Tabbiani (47), al 3° anno sulla panchina trentina, dopo un 7° e un 5° posto. Il tecnico genovese, finora, ha schierato la squadra con il 4-3-3.
Si gioca domani, domenica 25 ottobre, alle ore 12.30, allo stadio ‘Briamasco’ di Trento.

PRECEDENTI – Sono 4: 2 vittorie Juve, 1 pari, 1 vittoria Trento, gol 6-4.
’21-’22 – Vittoria casalinga juventina 2-1 (2′ Pasquato, 78′ Compagnon, 86′ Miretti) e pareggio in Trentino 1-1 (43′ Soulé, 77′ Izzillo su rigore).
’22-’23 – Al ‘Mocca’ 2-0 Juve (13′ Iling, 51′ Pecorino)., al ‘Briamasco’ 2-1 Trento (25′ Damian, 74′ Iocolano, 94′ Pasquato).

ARBITRO – Mansour Faye di Brescia
ASSISTENTI – Sebastian Petrov di Roma 1 e Nicola Monaco di Sala Consilina
QUARTO UFFICIALE – Alessandro Pizzi di Bergamo
OPERATORE FVS – Carlo De Luca di Merano

Il logo della Juventus Next Gen (juventus.com)

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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