Italvolley donne in semifinale alle Olimpiadi per la prima volta

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – L’Italvolley femminile è in semifinale alle Olimpiadi di Parigi per la prima volta nella storia. La squadra del ct Julio Velasco ha superato nei quarti la Serbia con i seguenti parziali: 26-24, 25-20, 25-20. Le azzurre entrano così in zona medaglie e giovedì, per un posto nella finale per l’oro, affronteranno in semifinale la Turchia (ore 20). L’altra semifinale in programma metterà di fronte Stati Uniti e Brasile.

– foto Ipa Agency –

