Il pasticcio finale Raina-Huijsen regala il pareggio alla Pro Patria: per la Juve Next Gen è solo 1-1

Non si può non partire dal pasticcio finale, quello che ha cambiato il risultato, la classifica e le pagelle. È il minuto 91, palla vagante in area Juve, Huijsen e il portiere Raina sembrano in controllo, ‘mia-tua’ ‘vado-io-vai-tu’, arriva il 18enne Pitou e segna a porta vuota l‘1-1. Gioia incontenibile per i bustocchi, ira e incredulità per i torinesi. Il pareggio è assolutamente giusto, la Pro Patria ha giocato di più e meglio rispetto alla baby-Juve, passata in vantaggio e vicina al raddoppio con il talento dei suoi giovani.

Tanto per capirci, Brambilla aveva 11 assenti fra infortunati e convocati in prima squadra e ha schierato 3 ‘minorenni’: Huijsen e Nonge dall’inizio, Yildiz subentrato. Tutti e tre compiranno 18 anni fra aprile e maggio e per il belga-congolese Nonge era l’esordio assoluto tra i professionisti. Anche Vargas doveva fare i conti con parecchie defezioni, ma la sua squadra ha mostrato fluidità di gioco e capacità di creare occasioni da gol, difettando un po’ in fase conclusiva (56′ palo di Stanzani, 72′ Ferri sbaglia gol fatto, 81′ Raina ferma Castelli).

La Next Gen, invece, ha chiuso ed è ripartita con rapide verticalizzazioni che hanno portato al 33′ il gol di Compagnon (5° stagionale) su assist di Huijsen, al 47′ il palo di Cerri (deviazione del portiere, l’ex Del Favero) e al 78′ una colossale occasione ancora per Compagnon, fermata in uscita da Del Favero.