I 30.000 dello ‘Stadium’ non spaventano il Mantova, a segno 2 volte: Iocolano rimedia ed è 2-2

E’ stata comunque la festa dei tifosi, accorsi in 30.000 sugli spalti dell’Allianz Stadium, la casa della Juventus, per la sfida tra la seconda squadra e il Mantova.

Numeri e atmosfera pazzeschi per la serie C, assolutamente inusuali. Poi il campo ha detto che la squadra ospite, il Mantova, non ha avuto paura ed è passato 2 volte in vantaggio, sempre ripreso dalla Next Gen grazie a Iocolano, a segno di testa e con un cross deviato dall’ex Gerbaudo, 27enne prodotto del vivaio bianconero ora in forza ai virgiliani.

LE RETI

5′ – angolo Mantova, colpo di testa di Matteucci e 0-1 .

– angolo Mantova, colpo di testa di e . 8′ – lancio di Besaggio per Rafia, sponda per Iocolano che insacca di testa l’ 1-1 .

– lancio di Besaggio per Rafia, sponda per che insacca di testa l’ . 48′ – punizione Mantova, Guccione calcia e Yeboah incorna in rete, 1-2 .

– punizione Mantova, Guccione calcia e incorna in rete, . 83′ – attacco Juve, Iocolano crossa, Gerbaudo devìa a batte il portiere: 2-2.

LA CLASSIFICA

Il pareggio maturato allo ‘Stadium’ non cambia la sostanza: la Juventus Next Gen (6 risultati utili di fila, 14 punti nelle ultime 6) sale a 23 punti e resta in zona playoff, il Mantova (5 punti nelle ultime 3, mini-serie positiva) arriva a quota 16 e rimane in zona playout.