Lo scorso weekend Lorenzo Sammartano ha avuto il “battesimo” nel Rotax Max Challenge e, in particolare, nella categoria Junior che lo vede impegnato da quest’anno dopo essere stato ai vertici della Mini.

Su uno dei tracciati più impegnativi del panorama nazionale, la Pista Azzurra di Jesolo, il 13enne alessandrino portacolori del team Lka Racing si è fatto valere attestandosi, fin dalle prove, su tempi di tutto rispetto. I risultati cronometrici delle prove hanno visto un costante miglioramento: per Lorenzo ottiene prima 49”565, poi 49”271, prendendo sempre maggior confidenza con pista e mezzo e chiudendo le qualifiche staccato di 690 millesimi dal leader Alberto Fracassi, 7° nello schieramento di partenza.

In gara 1 Sammartano ha confermato la posizione sotto la bandiera a scacchi, ma una penalità di 5” a fine gara (posizionamento non corretto del musetto, sganciatosi a seguito di un piccolo contatto per evitare un incidente in pista) lo ha retrocesso al 10°. Piccolo miglioramento in gara 2: partendo 10° ha terminato 9°.

Le parole

Così il giovane kartista Lorenzo Sammartano dopo le gare: “Mi spiace per la penalizzazione di gara 1, perché avevo compiuto una discreta rimonta. Ho capito che diventa fondamentale la gestione delle gomme: devono durare per le qualifiche e per le due gare. Infatti nella seconda sono andato un po’ in crisi con gli pneumatici verso la fase finale e non sono riuscito a rimontare altre posizioni”.

Il secondo appuntamento del Rotax Max Challenge è in programma il 16 aprile sulla pista di Franciacorta.