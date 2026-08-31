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Giochi del Mediterraneo: Sergio Massidda vince l’oro nel sollevamento pesi

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Ago 31, 2026


TARANTO (ITALPRESS) – Sergio Massidda conquista la medaglia d’oro nello slancio ai Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 nella categoria fino a 65 kg riuscendo a sollevare 162 kg all’ultimo tentativo, mettendo anche la firma sul nuovo record dei Giochi. Precedentemente nello strappo, l’atleta del CS Esercito aveva conquistato la medaglia di bronzo con 130 kg. “Gareggiare in Italia è stato straordinario e mi ha dato una spinta pazzesca. La dedica è per la mia famiglia, mia mamma, la mia fidanzata, la Federazione e l’Esercito che mi sostengono sempre”,

xt8/gm/azn

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