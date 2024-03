Sabato scorso al Pala Prometeo Estra di Ancona è andata in scena la 3^ tappa del Campionato Nazionale di Serie A1 e A2 di Ginnastica Ritmica, Trofeo San Carlo Veggy Good. Le ragazze dell’ Eurogymnica Torino hanno portato a casa la loro miglior prestazione stagionale, aggiudicandosi in questo modo la salvezza in A1 .

L’evento

Ad Ancona sono usciti i verdetti sulle retrocessioni e sulla Final Six, con le squadre che il 6 e 7 aprile si sfideranno al Pala Gianni Asti di Torino per la conquista del Campionato.

Con 114.950 l’Eurogymnica Torino ha totalizzato il miglior punteggio in una delle tre tappe del Campionato Nazionale di Serie A1, dopo i 113.850 di Chieti e i 114.750 di Forlì. Nei due precedenti passaggi il sodalizio torinese si piazzò 9° per due volte, mentre in terra marchigiana ha centrato l’8° posto di giornata. Questi risultati si traducono in un complessivo 9° posto nella classifica generale per le biancoblù, che condannano così alla retrocessione la Estense Putinati Ferrara, la Aurora Fano e la Pontevecchio Bologna.

Benché la permanenza in A1 non fosse più così al sicuro, ogni ragazza salita in pedana ad Ancona per l’Eurogymnica Torino ha tirato fuori il meglio di sé e, così, la squadra è riuscita ad ottenere la permanenza nella massima serie.

La Final Six

A vincere la tappa di Ancona è stata la Ginnastica Fabriano di Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri, con il punteggio di 127.900. Dietro di loro l’Udinese, la Raffaello Motto Viareggio, la San Giorgio 79 Desio, l’Armonia d’Abruzzo Chieti e la Forza e Coraggio Milano. Questi sei club si sfideranno nelle incandescenti Final Six torinesi il prossimo 6-7 aprile.

Il Pala Gianni Asti di Torino (ex PalaRuffini) sarà il teatro del miglior spettacolo che la ginnastica ritmica italiana può offrire in questo momento. Le esibizioni della atlete varranno per la conquista dello scudetto e come biglietto da visita per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Ospiti speciali della Final Six saranno le Farfalle, squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, guidata da Emanuela Maccarani.

Info biglietti

La prevendita terminerà mercoledì 3 aprile 2024.

Sabato 6 aprile – play-off e play-out di B e C: intero € 15, ridotto € 10 (fino a 10 anni non compiuti).

play-off e play-out di B e C: (fino a 10 anni non compiuti). Domenica 7 aprile – play-off di A2 e le Final Six di A1: intero € 20, ridotto € 15 (fino a 10 anni non compiuti).

play-off di A2 e le Final Six di A1: (fino a 10 anni non compiuti). Tesserati A.S.D. Eurogymnica: € 10.

I biglietti si possono acquistare scrivendo a [email protected]

Telefono: 335.7852509

Sito: www.eurogymnica.com/final-six