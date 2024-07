PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ero arrivato qua volendo la medaglia d’oro. Non sono fortissimo sul bagnato e forse il risultato lo ha dimostrato. Come prima medaglia sono veramente contento, speriamo di continuare su questa linea e migliorarci da Tokyo. La dedica? A me stesso”. Così Filippo Ganna, medaglia d’argento olimpica nella cronometro individuale maschile di ciclismo, durante l’incontro con i giornalisti italiani a Casa Italia a Parigi.

eb/gm

