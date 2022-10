Fra Alessandria e Pontedera i punti pesano il doppio: sfida salvezza dopo l’exploit in Coppa Italia

Si gioca domenica 9 ottobre alle 17.30 allo stadio ‘Moccagatta’.

E’ una sfida di fondo classifica, con 3 punti in palio che pesano come 6, ma va detto che entrambe le squadre, nel turno infrasettimanale di Coppa Italia, hanno eliminato una capolista. L’Alessandria di Rebuffi, ultima con 3 punti, battendo 2-1 il Novara, 1° nel girone A (14 punti); il Pontedera di Max Canzi, penultimo con 4 punti, con il tecnico appena subentrato a Catalano, vincendo addirittura in trasferta (1-0), dopo i supplementari contro il Siena capolista nel B (14 punti), vendicando lo 0-2 di 3 giorni prima e costato la panchina al tecnico precedente.

Dunque 2 squadre stanche (i toscani forse un po’ di più) ma con il morale a mille per il risultato ottenuto e una gran voglia di vincere lo scontro diretto. Da notare che il Pontedera non ha ancora vinto (4 pareggi, 2 sconfitte) e sarà privo di Espeche, squalificato.

Per l’Alessandria, invece, 2 assenze derivate della gara col Novara: Sylla (frattura della mandibola) sarà operato la prossima settimana e starà fermo parecchio; Ascoli (frattura del naso) ne avrà per un mese.

I PRECEDENTI

Sono 30 dal 1982 al 2021, tutti in serie C. Il bilancio generale vede i grigi nettamente in vantaggio: vittorie 11-5, pareggi 14, gol 38-22. Nelle gare giocate in casa l’Alessandria conduce 6 vittorie a 2 con 7 pareggi e 22-11 i gol. L’ultima sfida del ‘Mocca’ fu vinta dai piemontesi 2-0 (Corazza, Arrighini) il 25 ottobre 2020. (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Adolfo Baratta (Rossano)

Assistenti: Cristiano Pelosi (Ercolano) / Alessio Miccoli (Lanciano)

4° ufficiale: Riccardo Fichera (MI)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Sono 3, tutti col Pontedera. Lecco-PO 0-0 (17 feb ’21), PO-Montevarchi 3-0 (25 set ’21), Teramo-PO 1-1 (9 apr ’22). Il sig. Baratta, al 3° anno in serie C, non ha mai diretto l’Alessandria.