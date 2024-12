Calcio, elezioni federali, il presidente del Calcio a 5: “Appoggeremo il presidente Gravina”

ROMA (ITALPRESS) – “Il 3 febbraio il mondo del calcio sarà chiamato a votare. Non ci nascondiamo a dirlo, noi sicuramente appoggeremo il presidente Gravina per il prossimo quadriennio. Lui è sempre molto vicino al nostro mondo ed è sicuramente il presidente che può rappresentarci in Federcalcio”. Lo ha detto il presidente della Divisione Calcio a 5, Stefano Castiglia, nel corso di un’intervista presso la sede romana dell’Italpress.

Il Calcio a 5 è entrato ufficialmente a far parte anche del Consiglio federale: “Un risultato importante che vede la Divisione calcio a 5, dopo anni, seduta all’interno del Consiglio federale, con una norma statutaria che dà sicuramente valore alla nostra disciplina. Il grazie va dato al presidente Gravina che ha accolto questa mia istanza – ha spiegato il dirigente siciliano – e i I movimento è in grande ascesa come testimoniano i numeri. A 36 anni sono il presidente più giovane della Lega e la Nazionale è quel pezzo di cuore, quell’azzurro che, quando scende in campo in Italia riempie i palazzetti. Ma c’è anche tanto altro, i campionati maschili e femminili sono importanti, raccolgono decine e centinaia di spettatori nei palasport. Quindi sono due cose che camminano parallelamente e che fanno sì che questa disciplina cresca ogni giorno di più”.

gm/gsl