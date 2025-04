Basket NBA: Curry sbatte sul muro di Houston, Denver ko nonostante il fenomeno Jokic

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dopo cinque successi di fila, Golden State torna ad assapore il gusto amaro della sconfitta. Nella notte italiana della regular-season dell’Nba, i Warriors cadono in casa per mano degli Houston Rockets, che si impongono per 106-96 legittimando così la piazza d’onore a Ovest. La vera notizia è che Curry si infrange sulla difesa texana e termina a referto con soli 3 punti in 33 minuti di impiego; tra gli ospiti, invece, vanno a gonfie vele Brooks e Green, autori rispettivamente di 24 e 21 punti (20 di Hield e 19 di Podziemski per la franchigia di San Francisco).

Non basta a Denver uno Jokic in versione monumentale per superare lo scoglio Indiana: il fuoriclasse serbo finisce a referto con una tripla doppia da sogno (41 punti, 15 rimbalzi e 13 assist) ma i Nuggets si arrendono comunque ai Pacers, vincenti in trasferta per 125-120 con 24 punti di Turner e 22 di Toppin (30 di Braun tra i locali). Sconfitta interna anche per i Cleveland Cavaliers, sorpresi a domicilio per 120-113 dai Sacramento Kings, trascinati dai 37 punti di LaVine, dai 28 di DeRozan e dai 27 di Sabonis

. Milwaukee in versione corsara: i Bucks fanno festa in volata nell’impianto dei New Orleans Pelicans con i 29 punti infilati da Trent, il più prolifico della serata. Dopo 15 gare Brunson torna a vestire la canotta di New York e i Knicks lo ripagano sconfiggndo per 112-98 i Phoenix Suns, che possono consolarsi solo con i 40 punti siglati da Booker (32 di Anunoby e 22 di Bridges per il quintetto della ‘Big Applè). Altri risultati: Charlotte Hornets-Chicago Bulls 117-131; Brooklyn Nets-Toronto Raptors 109-120; Oklahoma City Tunder-Los Angeles Lakers 99-126; Atlanta Hawks-Utah Jazz 147-134; Boston Celtics-Washington Wizards 124-90; Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs 120-109.

