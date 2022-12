La Juventus Next Gen è approdata alla semifinale di Coppa Italia serie C dopo il successo per 2-1 sul campo del Padova e ora affronterà in doppia sfida il Foggia.

Comunque vada, chi gioca gioca, la formazione allenata da Massimo Brambilla la porta sempre a casa. Infatti anche ieri sera, pur con molte assenze tra infortunati e convocati in prima squadra, è riuscita ad espugnare l’Euganeo in modo forse più netto di quanto dica il punteggio. Dopo un discreto primo tempo, con occasioni di qua e di là e un gol annullato a Barbieri, è arrivato il vantaggio al 52′: palla recuperata in pressing da Iocolano, tocco a Besaggio, assist a Cerri e 0-1. Neanche tre minuti ed ecco lo 0-2 al 55′: l’italo-macedone Sekulov se ne è andato alla sua maniera a 2 avversari, ha resistito ad un terzo e ha segnato. Gran gol!

Il Padova ne ha cambiati subito 4 in un solo slot, continuando però a rischiare là dietro e restando in 10 all’84’ per l’espulsione di Franchini.

Al 90′ la Juve ha sfiorato il 3-0 con Zuelli, poi ha subito l’1-2 al 92′ con De Marchi di testa, ma non c’era più tempo.

Risultati di ieri

Foggia-Catanzaro 2-0 // Padova-Juventus Next Gen 1-2

Viterbese-L.R.Vicenza 0-2 // Entella-Renate 5-2

Semifinali 18 gennaio e 15 febbraio

ANDATA: Entella-Vicenza // Foggia-Juventus NG

RITORNO: Vicenza-Entella // Juventus NG-Foggia (al ‘Moccagatta’)