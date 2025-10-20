Tennis, Coppa Davis: la ‘Final 8’ a Bologna, Italia senza Sinner. Per ora

ROMA (ITALPRESS) – Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Alla “SuperTennis Arena” di BolognaFiere, dal 18 al 23 novembre, la Davis Cup Final 8 2025 vedrà gli azzurri difendere il titolo vinto nel 2024, il terzo della storia dopo quello del 1976 e quello del 2023. A disposizione del capitano del Team Italia non ci sarà però il numero 2 del mondo, Jannik Sinner, che “non ha dato la sua disponibilità per il 2025”, come ha spiegato lo stesso Filippo Volandri. Questo, nel dettaglio, l’elenco dei giocatori azzurri convocati: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Da regolamento ITF, però, un massimo di tre giocatori nominati può essere modificato, fino alle 11 italiane del giorno prima, lunedì 17 novembre.

LE PAROLE – Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. Ma c’è grande fiducia nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).