Sport

Tennis, Coppa Davis: la ‘Final 8’ a Bologna, Italia senza Sinner. Per ora

Di

Ott 20, 2025

ROMA (ITALPRESS) – Bologna è pronta ad abbracciare nuovamente la Coppa Davis, questa volta ospitandone la fase finale. Alla “SuperTennis Arena” di BolognaFiere, dal 18 al 23 novembre, la Davis Cup Final 8 2025 vedrà gli azzurri difendere il titolo vinto nel 2024, il terzo della storia dopo quello del 1976 e quello del 2023. A disposizione del capitano del Team Italia non ci sarà però il numero 2 del mondo, Jannik Sinner, che “non ha dato la sua disponibilità per il 2025”, come ha spiegato lo stesso Filippo Volandri. Questo, nel dettaglio, l’elenco dei giocatori azzurri convocati: Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Da regolamento ITF, però, un massimo di tre giocatori nominati può essere modificato, fino alle 11 italiane del giorno prima, lunedì 17 novembre.

LE PAROLE – Così Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel: “Comprendiamo e rispettiamo la decisione di Jannik, per noi comunque molto dolorosa, che arriva al termine di una stagione lunga e intensa, nella quale ha ancora una volta dimostrato di essere un punto di riferimento straordinario per tutto il movimento tennistico italiano. Ma c’è grande fiducia nel gruppo guidato da Filippo Volandri: una squadra solida, unita, capace di trasformare ogni difficoltà in un’ulteriore spinta”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Calcio Sport

Serie C, girone B: la Next Gen di Brambilla torna a vincere e inguaia il Rimini

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Sport

Volley femminile B1: Acrobatica espugna il campo di Bellusco e si piazza 4^ in classifica

Ott 20, 2025 Raimondo Bovone
Calcio Sport

Serie A: il Milan batte 2-1 la Fiorentina e vola in testa

Ott 20, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Autista ucciso, Rocca “Cambiare paradigma, serve rispetto e ascolto”

Ott 20, 2025
Attualità Esteri IN EVIDENZA

La Cina e le ferrovie: viaggi passeggeri + 6% nei primi 9 mesi del 2025

Ott 20, 2025
Sport

Tennis, Coppa Davis: la ‘Final 8’ a Bologna, Italia senza Sinner. Per ora

Ott 20, 2025
Attualità IN EVIDENZA Video

Furto al Louvre, il ministro Giuli: “Vicini alla Francia, collaborazione sui beni trafugati”

Ott 20, 2025