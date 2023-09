Conoscere l’Accademia del Tennis a Codevilla: Open Days sabato 16 e domenica 17 settembre, ore 15-18

L’Oltrepò Tennis Academy di Codevilla (PV) organizza per sabato 16 settembre e domenica 17 settembre 2023 due pomeriggi aperti, per tutti coloro che sono interessati a conoscere di persona il centro sportivo, in continuo sviluppo, e il programma dei corsi per la stagione 23/24, adatti a tutti i bambini e ragazzi dai 3 anni in su, dai principianti agli agonisti più avanzati.

Lo staff

Gli Open Days saranno anche l’occasione per conoscere lo staff altamente qualificato dell’Oltrepò Tennis Academy, guidato dal Direttore Tecnico Alberto Bovone, Maestro FITP dal 1992 e Professional PTR dal 1993, e che raggruppa tutte le competenze necessarie ad un giovane tennista per crescere sia come atleta che a livello umano: oltre ai maestri di tennis Andrea Bruschi, Marco Tamiello, Vittorio Intorcia, Massimiliano Baroglio e alla sparring partner Maria Marfutina (ex 364 WTA), l’OTA si avvale della collaborazione dei preparatori atletici Lorenzo Chiarlo e Andrea Munerato – che operano con la supervisione di Davide Cassinello, collaboratore di tennisti professionisti del calibro di Lorenzo Sonego – del mental coach Alessandro Preda e della nutrizionista Sara Battezzato, oltre a poter contare sulla presenza in-site dello studio di Fisiosport Pavia, con i fisioterapisti Alberto Gambarin e Riccardo Mazzocchi.

La struttura

L’Oltrepo Tennis Academy sta vivendo un momento di grande sviluppo ed è protagonista di importanti investimenti volti al perfezionamento di una struttura, per offrire al pubblico un servizio sempre migliore. Nel 2023 è stata ampliata la Club House, come da progetto originale, con il raddoppio della struttura, che vede ora una più ampia zona bar/bistrot con un nuovo locale cucina adibito alla preparazione dei cibi e relativi servizi, e una nuova palestra di 150 mq, dotata di moderne attrezzature per la preparazione atletica di tennisti e non solo.

Per partecipare

Ti abbiamo incuriosito e interessato? Non ti resta che partecipare! Sarà sufficiente presentarsi presso la sede dell’OTA in via Retorbido, Codevilla (PV) il 16 o il 17 settembre dalle 15 alle 18; non è necessaria la prenotazione.

Per tutti coloro che non potranno venire, lo staff dell’OTA è disponibile a fissare incontri di prova gratuiti su appuntamento per tutto il mese di settembre, contattando il maestro Alberto Bovone, 338 2612772, oppure il maestro Andrea Bruschi, 348 7947414.