Orogel Stadium: oggi la grande sfida della Juventus Next Gen alla capolista, il favorito Cesena

In campo oggi alle 16,15 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena.

Continua la marcia a tappe forzate della baby-Juve verso la sosta natalizia: 8 partite in un mese. Dopo il successo casalingo (1-0) con l’Arezzo e la rocambolesca sconfitta di Lucca (3-2) ai supplementari, ecco la prima volta col Cesena capolista, di proprietà americana dall’anno scorso. Anche i romagnoli hanno giocato in coppa, perdendo in casa col Rimini (2-0), quindi le condizioni sono fisiche sono molto simili.

La formazione di Toscano è una corazzata (miglior attacco e 2^ difesa) ma i talenti della Juventus Next Gen possono fare l’impresa.

Squadre

CESENA – Sta al 1° posto a quota 36 (11 vinte, 3 pari, 1 persa, gol 37-11), alla pari con la Torres ma davanti per differenza reti. (+26 contro +14). In campionato viene da 3 vittorie di fila, ma soprattutto da 14 risultati utili, visto che l’unica sconfitta è della 1^ giornata.

Il tecnico Domenico Toscano (52, squalificato) utilizza il 3-4-1-2 . Migliori marcatori Shpendi (8) e Corazza (6).

JUVENTUS NEXT GEN – È quartultima, in zona playout: 17° posto a 14 punti (4 vinte, 2 pari, 7 perse, gol 13-16), con 2 gare in meno. In campionato arriva dall'1-0 sull'Arezzo e martedì tornerà a Lucca per giocare il 1° dei 2 recuperi.

Il tecnico Massimo Brambilla (50) utilizza il 3-5-2. Migliori marcatori Guerra, Cerri (3).

Precedenti

Nessuno.

Giudici di gara

Arbitro: Giorgio Bozzetto (BG)

Assistenti: Michele Decorato (CS) – Francesco Festa (BT)

4° ufficiale: Andrea Recupero (LE)

Precedenti dell’arbitro

Nessuno. Il sig. Bozzetto, al 2° anno in serie C, ha diretto 16 gare in categoria.