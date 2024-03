Juve Next Gen nella tana della Carrarese per vendicare la sconfitta del girone di andata

In campo oggi alle 18.30 allo ‘Stadio dei Marmi’ di Carrara.

Senza pressione. La Juventus Next Gen deve giocare così, leggera di testa, in modo da esprimere tutto il suo potenziale tecnico. La sfida di stasera a Carrara sarà una prova importante: i giallo-azzurri sono una bella realtà che gioca e lascia giocare. Ci sarà spazio per i tanti ‘talentini’ bianconeri, sempre sotto l’occhio vigile della prima squadra, pronta a convocarli al bisogno. Sarà spettacolo.

Squadre

CARRARESE – È al 3° posto con 57 punti (16 vinte, 9 pari, 6 perse, gol 45-25). Arriva dal 2-2 esterno di Pescara. Il tecnico Antonio Calabro (47), in panchina dalla 22^ dopo Dal Canto, gioca col 3-4-2-1 ed è imbattuto: in 10 gare 6 vittorie e 4 pareggi. Squalificato Cicconi. Miglior marcatore Panico (10).

È (16 vinte, 9 pari, 6 perse, gol 45-25). Arriva dal 2-2 esterno di Pescara. Il tecnico (47), in panchina dalla 22^ dopo Dal Canto, ed Miglior marcatore (10). JUVENTUS NEXT GEN – È 8^ con 42 punti (11 vinte, 9 pari, 11 perse, gol 41-37). Arriva dall’1-1 interno col Pontedera. Il tecnico Massimo Brambilla (50) alterna 3-5-2 e 3-4-2-1. Miglior marcatore Guerra (12).

Precedenti

Sono 7: 4 vittorie toscane, 2 bianconere, 1 pareggio, gol 11-5.

4 vittorie toscane, 2 bianconere, 1 pareggio, gol 11-5. ’18-’19 – doppio successo giallo-azzurro: 4-0 (2 Piscopo, Tavano, Caccavallo) in Toscana e 1-0 al ‘Moccagatta’ (Rosaia).

doppio successo giallo-azzurro: (2 Piscopo, Tavano, Caccavallo) in Toscana e al ‘Moccagatta’ (Rosaia). ’19-’20 – 3-1 marmifero (Infantino 3, Zanimacchia) all’andata e pareggio nei quarti playoff 2-2 (18′ Valente, 43′ Infantino, 75′ Vrioni, 90′ Marqués), ma passò la Carrarese per il miglior piazzamento in ‘regular season’.

marmifero (Infantino 3, Zanimacchia) all’andata e pareggio nei quarti playoff (18′ Valente, 43′ Infantino, 75′ Vrioni, 90′ Marqués), ma passò la Carrarese per il miglior piazzamento in ‘regular season’. ’20-’21 – doppia vittoria juventina: 1-0 in Toscana (83′ Correia) e 1-0 in Piemonte (91′ Vrioni su rigore).

doppia vittoria juventina: in Toscana (83′ Correia) e in Piemonte (91′ Vrioni su rigore). ’23-’24 – nella gara di andata i toscani vinsero al Mocca 1-0 (62′ Panico).

Giudici di gara

Arbitro: Francesco Burlando (GE)

Assistenti: Francesco Picciche’ (TP) – Bruno Galigani (SO)

4° ufficiale: Leonardo Leorsini (TR)

Precedenti dell’arbitro

Sono 4, di cui 3 con i bianconeri: Pro Patria-JU 1-0, JU-Piacenza 2-0, CAR-Alessandria 0-1, Gubbio-JU 1-1. Il sig. Burlando, al 3° anno in serie C, ha diretto 32 gare in categoria.