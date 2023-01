Si gioca sabato 28 gennaio alle 14.30 allo ‘Stadio dei Marmi’.

Una trasferta molto diversa da quella di Reggio Emilia: domenica scorsa l’Alessandria aveva una montagna da scalare e non ce l’ha fatta.

Ma stavolta si può. La Carrarese appare in crisi: nel nuovo anno non ha ancora mosso la classifica e ha perso 3 gare su 3 incassando 11 gol (4-2, 3-1, 4-0). È ovvio che voglia uscire dal tunnel, ma il morale sarà sotto i tacchi e la squadra grigia, nelle ultime 2 trasferte (Chiavari e Reggio), pur sconfitta, ha messo pressione e paura agli avversari segnando 2 gol per volta. Chissà: magari il momento negativo dei toscani può dare una mano a vincere una partita fuori casa. Sarebbe oro colato.

IN CLASSIFICA

ALESSANDRIA – E’ 17^ con 21 punti (5 vinte, 6 pari, 12 perse, gol 20-35), con il 16° attacco e la penultima difesa. Arriva dalla sconfitta 3-2 a Reggio Emilia con la capolista. Nelle 12 gare esterne ha ottenuto 9 punti . Ultimo modulo utilizzato dal tecnico Fabio Rebuffi il 4-2-3-1 . Miglior marcatore Galeandro (5).



CARRARESE – Sta al 10° posto con 33 punti (10 vinte, 3 pari, 10 perse, gol 30-31) e viene da 3 sconfitte di fila con 11 reti incassate. Nelle 12 gare casalinghe ha fatto 23 punti. L'allenatore Alessandro Dal Canto (47) ha sempre utilizzato il modulo 3-5-2. Miglior marcatore Capello (8).

I PRECEDENTI

Sono 31, dal 1978 ad oggi, tutti in serie C (29 campionato e 2 in coppa). Il bilancio parla toscano: vittorie 10-8, 13 pareggi. Ma i gol sono 31-28 per i grigi. La gara di andata sancì la prima vittoria stagionale dell’Alessandria: 2-1 (62′ Sylla, 76′ Nepi, 85′ Giannetti). Allo Stadio dei Marmi i grigi vengono da 2 pari e 1 vittoria: l’ultima sconfitta risale al novembre ’17 (2-1). (dati Museo Grigio)

I GIUDICI DI GARA

Arbitro: Francesco Burlando (GE)

Assistenti: Gilberto Laghezza (Mestre) / Marco Colaianni (BA)

4° ufficiale: Alessio Vincenzi (BO)

I PRECEDENTI DELL’ARBITRO

Solo 1, con i grigi: Fiorenzuola-AL 0-0 (26 nov ’22). Il sig. Burlando, al 2° anno in serie C, non ha mai arbitrato la Carrarese.