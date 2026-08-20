Sport

Tennis: Carlos Alcaraz giocherà gli Us Open

Di

Ago 20, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz giocherà gli Us Open. Lo ha annunciato lo stesso fuoriclasse spagnolo su Instagram. Fermo da aprile per l’infortunio al polso subìto al torneo di Barcellona, Alcaraz è pronto a tornare nello Slam statunitense. “Sono tornato”, ha detto in un breve video sui social. Il 23enne di Murcia è sceso recentemente nella classifica mondiale al terzo posto, alle spalle dell’azzurro Jannik Sinner e del tedesco Alexander Zverev. Per i noti problemi al polso (una tenosinovite con interessamento della fibrocartilagine triangolare) ha saltato i Major del Roland Garros e di Wimbledon e i Masters 1000 di Madrid, Roma, Montreal e Cincinnati (attualmente in corso). Nella quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via sul cemento del Flushing Meadows Park di New York da domenica 30 agosto, Alcaraz si presenterà da campione in carica. Da capire però lo stato di forma del tennista iberico, assente dal circuito internazionale da oltre quattro mesi.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Sport

Tennis: Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in 3 set

Ago 21, 2026
Calcio Sport

Conference League: nel preliminare Atalanta fermata in casa dall’Hapoel, 0-0

Ago 21, 2026
IN EVIDENZA Sport Video

Giochi del Mediterraneo: ecco Aroya, il villaggio galleggiante di Taranto 2026

Ago 20, 2026

Ti sei perso...

Attualità Cronaca IN EVIDENZA Politica

Liguria, archiviata l’inchiesta su Toti. Il gip: “Elementi non idonei a condanna”

Ago 21, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA

Il meteo del fine settimana: temperature in calo

Ago 21, 2026 Raimondo Bovone
Sport

Tennis: Cobolli in semifinale a Cincinnati, Paul battuto in 3 set

Ago 21, 2026
Calcio Sport

Conference League: nel preliminare Atalanta fermata in casa dall’Hapoel, 0-0

Ago 21, 2026