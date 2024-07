Nella 3 giorni dei Campionati Italiani Assoluti, organizzati da venerdì a domenica da Cuneoginnastica nei suoi 50 anni di fondazione, un grande pubblico ha assistito in tribuna e in TV (Discovery+, Eurosport2) a grandi performance e alla definizione delle squadre olimpiche per PARIGI 2024 (26 luglio-11 agosto).

La squadra maschile

Sono stati presentati i 5 atleti selezionati per la squadra di Parigi 2024: il dt Cocciaro ha convocato il nuovo campione italiano Lorenzo Minh Casali, l’uscente Mario Macchiati (entrambi Fiamme Oro) e il terzo classificato Yumin Abbadini (Aeronautica Militare). I tre, a Parigi, nella gara di ammissione del 27 luglio, gareggeranno su tutti e 6 gli attrezzi, competendo anche per i 2 posti nel concorso generale. Gli altri 2 convocati sono Nicola Bartolini, che coprirà quel corpo libero nel quale si laureò campione iridato nel 2021 a Kitakyūshū, il volteggio, le parallele ed eventualmente gli anelli, e Carlo Macchini, (Polizia di Stato), specialista di sbarra e cavallo con maniglie.

La squadra femminile

Tra il pubblico, e non in pedana, Vanessa Ferrari e Asia D’Amato, entrambe fuori per infortunio. Purtroppo. Al termine delle competizioni, il dt Enrico Casella ha convocato per Parigi Alice D’Amato, neo campionessa italiana (asimmetriche, trave, corpo libero), Manila Esposito (Fiamme Oro), Elisa Iorio (Fiamme Oro), Giorgia Villa (Fiamme Oro) e Angela Andreoli. Grande rammarico per Martina Maggio, 5^ assoluta in gara ma esclusa tra le Fate, scavalcata da Andreoli (6^).

La sorpresa

Da segnalare il 7° posto della torinese Irene Lanza (Future Gym 2000) che con un totale di 104,150 e un parziale di 52,500 punti, si è aggiudicata anche il titolo assoluto al volteggio con 13,350 punti di gara 2 e un totale di 26,750 punti.